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Policiales Operativos en el Conurbano

Allanaron fábricas ilegales y encontraron más de dos millones de medias falsas

La Policía Bonaerense realizó cinco allanamientos en distintos puntos del Conurbano y también hallaron máquinas textiles, cajas de hilos y materia prima valuada en millones de pesos.

27 de Mayo de 2026
Allanamientos donde secuestraron medias.
Allanamientos donde secuestraron medias.

La Policía Bonaerense realizó cinco allanamientos en distintos puntos del Conurbano y también hallaron máquinas textiles, cajas de hilos y materia prima valuada en millones de pesos.

Una investigación por falsificación de indumentaria derivó en una serie de allanamientos en el Conurbano bonaerense, donde fueron secuestrados más de dos millones y medio de pares de medias apócrifas y maquinaria utilizada para su fabricación clandestina.

 

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Policía Bonaerense en las localidades de Isidro Casanova, San Justo y José León Suárez, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Marcas y Designaciones.

 

Además del secuestro de las medias, cuatro hombres de 70, 47, 32 y 28 años quedaron imputados por su presunta vinculación con la organización investigada.

 

 

La investigación y los allanamientos

 

La pesquisa estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense y comenzó en febrero pasado, después de detectar maniobras relacionadas con la producción y comercialización de mercadería falsificada.

 

Según informaron fuentes policiales, la organización fabricaba productos que imitaban marcas internacionales como Puma, Nike, Adidas y Vans para luego distribuirlos y venderlos a bajo costo.

 

 

Durante la investigación se realizaron tareas de observación, seguimientos y otras diligencias que permitieron identificar distintos puntos utilizados para la fabricación, el acopio y la comercialización de las medias adulteradas.

 

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal interviniente autorizó cinco órdenes de allanamiento sobre inmuebles vinculados a la estructura investigada.

En los operativos participaron también representantes legales de las marcas afectadas, quienes supervisaron los procedimientos y constataron la falsificación de la mercadería secuestrada.

 

Máquinas, hilos y mercadería millonaria

 

Durante los allanamientos, la Policía secuestró aproximadamente dos millones y medio de pares de medias apócrifas, además de 340 cajas de hilos y otros insumos utilizados para la producción textil.

 

También fueron encontradas 27 máquinas textiles de última generación valuadas en unos 20.000 dólares cada una. Debido a la complejidad para trasladarlas, quedaron interdictadas judicialmente en los lugares allanados.

 

 

Fuentes del caso señalaron que los productos secuestrados tendrían un valor estimado cercano a los 43 millones de pesos, mientras que la materia prima y la producción hallada alcanzarían otros 34 millones.

 

La investigación apunta a determinar el alcance total de la red dedicada a la fabricación y distribución ilegal de las prendas falsificadas.

Finalmente, el Juzgado Federal dispuso la imputación formal de los involucrados por infracción a la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones, mientras continúa el avance de la causa judicial.

Temas:

allanamiento medias Buenos Aires
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