Docentes técnicos ratificaron reclamos salariales y rechazo a la reforma previsional

El Congreso de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica en Entre Ríos sesionó este martes en instancias ordinaria y extraordinaria, donde se abordaron temas vinculados a la situación salarial docente, las condiciones laborales y el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno provincial.

Durante el congreso ordinario se eligieron los congresales que representarán a Entre Ríos en el próximo Congreso Nacional del sindicato, previsto para fines de junio o comienzos de julio en CABA, ámbito en el que se analizarán la memoria y el balance de la organización sindical.

En tanto, en el encuentro extraordinario se ratificó la continuidad de las acciones dentro del frente sindical docente y se reiteró el rechazo a la resolución 1431 del gobierno provincial, cuestionada por limitar la realización de asambleas en los lugares de trabajo. El secretario general del gremio en Entre Ríos, Andrés Besel, señaló que las asambleas “son herramientas de consulta, análisis y debate” y cuestionaron que el Ejecutivo haya “coartado esa libertad” mediante la aplicación de la normativa.

Otro de los ejes centrales del Congreso fue el rechazo al proyecto de reforma previsional enviado por el Ejecutivo a la Legislatura provincial. Desde AMET sostuvieron que la iniciativa “es contraria a los intereses de los trabajadores” y advirtieron que afectará tanto a jubilados como a quienes se jubilen en el futuro.

“Entendemos que es una ley que no va a ser beneficiosa, por lo cual se rechaza y se espera que los legisladores rechacen también esta iniciativa”, expresó Besel. En ese marco, se informó que continúan reuniendo firmas para respaldar el petitorio que será entregado a legisladores provinciales en rechazo a la reforma.

Besel indicó que “el Congreso reclamó la reactivación de las comisiones paritarias vinculadas a condiciones laborales y del Nomenclador de salud, infraestructura, de Competencias y Títulos”.

Otro de los planteos aprobados fue el pedido al Consejo General de Educación para que se abra una nueva cohorte del Profesorado Técnico Profesional y se actualicen sus contenidos, con el objetivo de garantizar la formación de recursos humanos para escuelas técnicas y agrotécnicas.

Asimismo, se avaló el reclamo para habilitar nuevas cohortes del Instructorado de Formación Profesional, destinado a docentes que trabajan en centros de formación profesional de la provincia.

Durante la jornada también se expresó el rechazo a los sumarios administrativos que, según denunciaron desde el gremio, volvieron a impulsarse contra directivos escolares por no informar días de paro docente. “El Congreso decidió rechazar esa posibilidad de accionar y solicita al Gobierno que no avance con esa medida”, remarcó Besel.

Por otra parte, se realizó un análisis de las recientes elecciones sindicales provinciales y nacionales. Desde el gremio destacaron que el proceso electoral en Entre Ríos se desarrolló “con total normalidad”, mientras que a nivel nacional todavía continúa el trámite administrativo ante el Ministerio de Capital Humano.

Finalmente, en el Congreso ordinario presentó el balance económico del sindicato y el contador de la organización brindó detalles sobre la situación financiera ante los delegados presentes. (APF)