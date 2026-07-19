Llegó el gran día, la Selección Argentina juega la final ante España: todo lo que debes saber

Llegó el día más esperado. La Selección Argentina enfrentará este domingo 19 de julio a España por la final del Mundial 2026, en busca del bicampeonato y de la cuarta estrella de su historia. El encuentro comenzará a las 16, hora argentina, en el New York New Jersey Stadium.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volverá a disputar el partido decisivo de una Copa del Mundo después de la consagración conseguida en Qatar 2022. Del otro lado estará España, que buscará alcanzar su segundo título mundial tras el obtenido en Sudáfrica 2010.

Argentina llegó a la definición luego de superar a Inglaterra por 2-1 en semifinales, mientras que el seleccionado español consiguió su boleto al vencer a Francia. De esta manera, ambos definirán al campeón del torneo este domingo en Nueva Jersey.

Cómo llega la Selección Argentina

La Selección Argentina completó un recorrido perfecto en cuanto a resultados y ganó todos sus partidos del Mundial. Durante la fase de grupos superó a Argelia, Austria y Jordania antes de iniciar su camino en las instancias de eliminación directa.

Luego dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza en partidos que exigieron al máximo al equipo de Scaloni. En semifinales protagonizó otra remontada y venció 2-1 a Inglaterra para conseguir el pase a una nueva final mundialista.

Para el encuentro decisivo, el entrenador argentino mantiene algunas dudas en la formación. Gonzalo Montiel y Nahuel Molina compiten por un lugar en el lateral derecho, mientras que Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul y Nicolás González aparecen entre las alternativas para completar el mediocampo.

Las probables formaciones de Argentina y España

La probable formación de la Selección Argentina sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul o Nicolás González, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

España, por su parte, podría salir con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

La final se jugará en Nueva York.

El encuentro tendrá una atención especial sobre Lionel Messi, quien volverá a capitanear al equipo nacional en una final mundialista. Argentina buscará retener el título conseguido cuatro años atrás, mientras España intentará regresar a lo más alto después de 16 años.

A qué hora juega y dónde verlo en vivo

La final entre la Selección Argentina y España comenzará a las 16 de este domingo, horario de nuestro país. FIFA confirmó que el partido se disputará en el New York New Jersey Stadium.

El encuentro podrá verse en vivo por la TV Pública, que transmite los partidos de Argentina durante el Mundial 2026, y también por TyC Sports. La señal estatal tiene programada la emisión de Argentina-España para las 16.

El árbitro principal será el esloveno Slavko Vinčić. Así, la Selección Argentina afrontará desde las 16 el último desafío del Mundial 2026, con la posibilidad de conseguir el bicampeonato y sumar la cuarta Copa del Mundo de su historia.