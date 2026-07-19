Ayala: “Hoy va a salir esa parte del barrio que cada uno de estos futbolistas tiene adentro”

El paranaense ayudante de campo de Lionel Scaloni aseguró además que en la final entre Argentina y España “lo emocional toma un rol importante”, remarcó en la previa.
El ayudante de campo del entrenador Lionel Scaloni en la Selección argentina, Roberto Ayala, aseguró que en el partido de este domingo frente a España "va a salir esa parte de barrio que tiene adentro cada uno de los futbolistas" del conjunto nacional.
"Hoy va a salir esa parte del barrio que cada uno de estos futbolistas tiene adentro", expresó Ayala en declaraciones televisivas a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, a la vez que indicó: "Hoy lo emocional toma un rol importante".
Además, manifestó: "Lo disfrutaremos a nuestra manera, sabemos que es muy difícil llegar a este partido, así que, hay que estar presentes en el partido, disfrutarlo, jugarlo y competirlo".
"Desde el juego va a haber una pelota donde los dos equipos la quieren y mucho, entonces va a ser la clave es como termines la jugada", aseveró en dialogo con DSports.
En tanto, añadió: "Sabemos que enfrentamos a una selección que maneja muy bien la pelota, muy bien los tiempos y habrá que estar finos".