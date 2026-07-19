Argentina confirmó el equipo con tres cambios para enfrentar a España en la final

Lionel Scaloni sorprendió con tres modificaciones en la formación titular para la definición del Mundial 2026. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Nicolás González ingresarán desde el arranque ante España.
La formación de Argentina quedó confirmada para la final del Mundial 2026 frente a España. El director técnico Lionel Scaloni dispuso tres cambios respecto del equipo que venía de eliminar a Inglaterra en semifinales y apostó por Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Nicolás González para el partido decisivo que se disputará desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El entrenador volvió a sorprender con su elección para el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Los ingresos de Montiel, De Paul y Nicolás González provocaron las salidas de Nahuel Molina, Leandro Paredes y Giuliano Simeone.
El escenario también tiene una carga simbólica para Lionel Messi. El MetLife Stadium fue el mismo estadio donde hace diez años, tras perder la final de la Copa América frente a Chile, anunció su renuncia a la Selección argentina, una decisión que luego revirtió para convertirse en el capitán del ciclo más exitoso de la historia albiceleste.
Los cambios de Scaloni
En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, una de las principales figuras del seleccionado y nuevamente protagonista en un partido decisivo, como ocurrió en la final del Mundial de Qatar 2022.
La defensa estará integrada por Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, mientras que la dupla central será la habitual, con Lisandro Martínez y Cristian Romero. La principal novedad en el fondo será la presencia de Gonzalo Montiel desde el inicio en el lateral derecho.
En la mitad de la cancha, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister mantendrán sus lugares como ejes del mediocampo. A ellos se sumarán Rodrigo De Paul, que volverá a la titularidad, y Nicolás González, quien también fue elegido por Scaloni para ocupar una de las bandas.
Messi y Julián, la apuesta ofensiva
En ataque no hubo sorpresas. Lionel Messi y Julián Álvarez conformarán la dupla ofensiva con la que Argentina buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo.
Messi intentará cerrar su historia mundialista con un nuevo título, mientras que Julián Álvarez llega en un gran momento futbolístico tras destacarse en los últimos encuentros del certamen.
La formación confirmada de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.