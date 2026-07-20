Murió un joven tras la explosión de una bomba de estruendo en los festejos por la Selección

Este domingo por la noche, tras el partido de la final de la Copa del Mundo, se conoció un fatal hecho en Neuquén, en medio de los festejos tras lo realizado por la Selección argentina en el Mundial 2026.

Según se conoció, una persona falleció y otras personas resultaron heridas de gravedad tras la explosión de una bomba de estruendo. Todo habría ocurrido cuando manipulaban el artefacto explosivo, que habría sido de fabricación casera. "Les explotó en la cara", indicaron algunas fuentes.

De acuerdo a lo que trascendió el hecho ocurrió en el barrio Z1. Los lesionados fueron trasladados con heridas de distinta consideración al hospital Heller.

La víctima -

que tendría 24 años- falleció en el lugar. Policía Científica y Criminalística realizó las tareas para determinar qué habría pasado con el explosivo de fabricación casera.

Trascendió que uno sufrió un trauma grave en el cuero cabelludo. En tanto, se supo que otra presentó quemaduras en los ojos y el cabello. La tercera persona lesionada recibió heridas de menor consideración.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y de los lesionados a raíz de la explosión. En el caso intervenía la Fiscalía de turno.

Mientras tanto, se habría desatado una serie de enfrentamientos entre vecinos y la Policía en la esquina de Novella y Racedo, lugar donde en los últimos partidos se organizaban los festejos del Oeste neuquino. Allí la Policía debió intervenir luego de que se registraron riñas.

Demorados en el centro neuquino

Pese a que el resultado final no fue el esperado, miles de hinchas salieron a las calles para abrazar a un plantel que dejó la vida en la cancha. En una jornada cargada de lágrimas y cantos, miles de familias coparon el centro de Neuquén capital para celebrar el camino recorrido por la Scaloneta.

En el marco del operativo de seguridad, la Policía demoró a ocho mayores de edad por disturbios menores. En la celebración en el monumento a San Martín participaron alrededor de cuatro mil personas, indica LM Neuquén.