PAMI mantiene la vacuna antigripal gratuita: requisitos, farmacias y documentación necesaria

La campaña de vacunación antigripal de PAMI continúa vigente durante julio y permite que los afiliados incluidos en los grupos priorizados accedan gratuitamente a la dosis contra la gripe. La aplicación se realiza en farmacias adheridas a la red del organismo y, en la mayoría de los casos, no requiere turno previo.

Entre quienes pueden recibir la vacuna se encuentran las personas afiliadas mayores de 65 años, las embarazadas y los niños de entre 6 y 24 meses. También pueden acceder los menores de 65 años que presenten factores de riesgo.

Para este último grupo se requiere documentación médica que permita acreditar la condición de riesgo correspondiente. Entre esas situaciones se contemplan distintas enfermedades crónicas y otras condiciones definidas por las autoridades sanitarias.

Qué documentación hay que presentar

Las personas mayores de 65 años deben concurrir con el Documento Nacional de Identidad y la credencial de PAMI, ya sea en formato físico o digital.

Quienes tengan menos de 65 años y se encuentren dentro de un grupo de riesgo deberán presentar además la indicación o documentación médica que acredite esa condición.

La aplicación de la vacuna incluida en la campaña es gratuita para los afiliados alcanzados. Por lo tanto, no corresponde abonar por la dosis contemplada dentro del operativo oficial.

Dónde se aplica la vacuna antigripal

La vacunación de PAMI se realiza en las farmacias habilitadas dentro de su red. El organismo dispone de un buscador online que permite localizar los establecimientos disponibles según provincia y localidad.

Antes de concurrir, es conveniente verificar la farmacia más cercana y consultar la disponibilidad de dosis, ya que el stock puede variar entre establecimientos.

Los afiliados también pueden obtener información a través de los canales oficiales del organismo. Para quienes no pueden trasladarse por razones de salud existe, además, un trámite específico para solicitar vacunación domiciliaria.

Cómo acceder sin turno

Para recibir la dosis, los afiliados incluidos en los grupos habilitados pueden presentarse directamente en una farmacia de la Red PAMI con la documentación correspondiente.

La campaña 2026 comenzó el 30 de marzo y continúa disponible en las farmacias adheridas mientras se desarrolla la temporada de circulación de virus respiratorios.

En caso de dudas sobre el lugar de aplicación o la documentación necesaria, los afiliados pueden consultar previamente los canales oficiales de PAMI o utilizar el buscador de farmacias habilitadas antes de acercarse.