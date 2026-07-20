Seis entrerrianos ganaron casi 9 millones de pesos en el Quini 6: dos son de Paraná

En el sorteo Nº 3392 del Quini 6 realizado este domingo, seis apostadores de la provincia de Entre Ríos ganaron más de 8 millones de pesos en el Siempre Sale, según confirmaron desde el IAFAS a Elonce.

De acuerdo al detalle, las apuestas se realizaron en las agencias Nº 339 y Nº 961 de la ciudad de Paraná; la Agencia Nº 373 de Concordia; Agencia Nº 944 de San Benito; Agencia Nº 1089 de Gualeguaychú y Agencia Nº 1187 de Concordia.

Cada uno de los afortunados se lleva un total de $8.963.460.

En lo que respecta a las otras modalidades de sorteos del Quini 6, cuatro apostadores con seis aciertos se repartieron el pozo de La Revancha por más de $2.028 millones. Los ganadores son de la localidad de La Cruz en la provincia de Corrientes, de Trelew en la provincia de Chubut, de Lujan de Cuyo en la provincia de Mendoza, y de la localidad de Allen en de Río Negro.

Los felices nuevos millonarios acertaron los números 04-10-14-17-25-32.

En el sorteo Tradicional salieron el 45-05-31-17-27-28. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo sorteo $4.824.893.380.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 08-41-23-33-36-21. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.110.781.182.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 3.341 ganadores y cada uno percibirá $59.862,32.

El próximo sorteo será el miércoles 22 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe. Elonce.com