Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026 y cuánto ya aseguró Argentina

El Mundial 2026 repartió un 50% más de premios que la edición de Qatar. La AFA ya tiene garantizados US$ 33 millones por llegar a la final y buscará quedarse con los US$ 50 millones que entrega la FIFA al campeón.
El premio del Mundial 2026 alcanzó cifras récord y convirtió a esta edición en la más lucrativa de la historia organizada por la FIFA. La Selección argentina, que disputará la final frente a España, ya aseguró un importante ingreso para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque todavía irá en busca del premio máximo que recibirá el campeón del certamen.
La expansión económica del torneo fue anunciada por la FIFA a fines de 2025, cuando confirmó que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá repartiría un 50% más de dinero que la Copa del Mundo de Qatar 2022. La decisión respondió al nuevo formato de competencia, con 48 selecciones participantes, una mayor cantidad de partidos y un notable crecimiento de los ingresos provenientes de derechos comerciales y patrocinadores.
En total, el organismo presidido por Gianni Infantino destinó US$ 727 millones para esta vigesimotercera edición del Mundial. De esa cifra, US$ 655 millones fueron distribuidos entre las 48 federaciones participantes en concepto de premios deportivos, además de un aporte de US$ 1,5 millones para cubrir gastos de preparación y logística.
Cómo se distribuyen los premios
Cada federación recibió un mínimo de US$ 10,5 millones simplemente por participar del campeonato, monto que surge de los US$ 9 millones asignados a los equipos eliminados en la primera fase más el aporte destinado a los costos organizativos.
A partir de allí, la distribución aumentó de acuerdo con el rendimiento deportivo de cada seleccionado. Las selecciones ubicadas entre los puestos 17° y 32° percibieron US$ 11 millones, mientras que aquellas que finalizaron entre el noveno y el decimosexto lugar cobraron US$ 15 millones. Los equipos que alcanzaron los cuartos de final recibieron US$ 19 millones.
Para quienes lograron subir al podio, las cifras crecieron considerablemente. El tercer puesto obtuvo US$ 29 millones, el cuarto lugar US$ 27 millones y el subcampeón se aseguró US$ 33 millones. El campeón, en tanto, recibirá US$ 50 millones, ocho millones más que los US$ 42 millones entregados al ganador del Mundial de Qatar 2022.
Lo que ya aseguró la AFA
Gracias a su clasificación a la final tras vencer a Inglaterra en semifinales, la AFA ya garantizó un ingreso de US$ 33 millones, correspondiente al premio destinado al subcampeón del torneo. Sin embargo, si Argentina derrota a España y conquista su cuarta Copa del Mundo, ese monto ascenderá a US$ 50 millones.
Cabe recordar que el dinero no se distribuye directamente entre los futbolistas, sino que es recibido por la Asociación del Fútbol Argentino. Luego, la entidad define internamente cómo se reparte entre el plantel, el cuerpo técnico y las distintas áreas involucradas, de acuerdo con los acuerdos establecidos antes del inicio de la competencia.