Pese a un gran esfuerzo, Argentina perdió con España en la final del Mundial

REDACCIÓN ELONCE
Un solitario gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario le dio el triunfo a España sobre la Selección Argentina. El elenco conducido por Lionel Scaloni terminó el partido con uno menos con la expulsión de Enzo Fernández.
La Selección Argentina no pudo en la final del Mundial 2026 y cayó en tiempo suplementario contra España por 1-0. Argentina logró su segundo subcampeonato mundial en los últimos 12 años.
Ferrán Torres consiguió el único gol antes de que se cumpla el primer minuto del segundo tiempo suplementario. Quedó solo en el área y fusiló a Dibu Martínez, por lejos, el mejor del seleccionado argentino.
España consiguió su segundo Mundial de su historia. El primero lo consiguió en Sudáfrica 2010.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
Argentina, pese al esfuerzo final, no pudo con España y perdió 1-0 en la final del Mundial.
121 MINUTOS: ¡GIULIANO SIMEONE FALLÓ EL EMPATE!
El atacante recibió una pelota suelta a la salida de un córner y ejecutó un remate que se elevó por encima del travesaño.
119 MINUTOS: ¡MILAGROSA SALVADA DE ESPAÑA!
La defensa europea despejó un buscapié al córner.
113 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ESPAÑA!
Le invalidaron el tanto a Ferrán Torres por un correcto fuera de juego.
106 MINUTOS: ¡GOL DE ESPAÑA!
Ferrán Torres marcó el primer gol del partido con un gran remate de afuera del área.
¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! EN LA PRIMERA JUGADA DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA, FERRAN TORRES ANOTÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARGENTINA. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/WvH1pgynw2— SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO SUPLEMENTARIO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EXTRA!
104 minutos: clara falta de Cucurella a Simeone que no fue cobrada por el árbitro
El lateral se llevó por delante al hombre del Atlético de Madrid en una evidente infracción en las inmediaciones del área de Unai Simón, pero Slavko Vincic no la sancionó y dio continuidad.
102 MINUTOS: ¡MERINO PERDONÓ A ARGENTINA!
El cabezazo del volante en el corazón del área se marchó a centímetros de un palo.
101 minutos: quinto cambio de Argentina
Marcos Senesi ingresó por Julián Álvarez.
98 minutos: dos cambios en España
Eric García y Martín Zubimendi por Rodri y Aymeric Laporte.
95 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ESPAÑA!
La jugada marcada por Nico Williams fue anulada previamente por un pisotón a Nicolás Otamendi.
92 MINUTOS: ¡EXCEPCIONAL VOLADA DE EMILIANO!
El Dibu Martínez se estiró sobre su palo derecho para desviar un centro cerrado.
¡COMENZÓ EL PRIMER TIEMPO SUPLEMENTARIO!
¡LA FINAL SE VA AL ALARGUE!
96 minutos: ¡TREMENDA ATAJADA DEL DIBU PARA MANTENER EL CERO!
93 MINUTOS: ¡CUCURELLA SE TAPÓ LA BOCA Y NO HUBO LLAMADO DEL VAR!
El lateral se ocultó sus labios para decir algo tras la expulsión de Enzo Fernández y Lionel Messi reclamó la intervención de la tecnología, pero Vincic no recibió la comunicación para revisar el gesto.
92 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ, EXPULSADO!
92 MINUTOS: ¡TAPADA SENSACIONAL DE DIBU MARTÍNEZ!
¡Adicionaron cuatro minutos!
82 minutos: Enzo Fernández, amonestado
El mediocampista recibió la amarilla tras realizar una protesta airada al árbitro por una infracción que no cobró en mitad de cancha.
76 MINUTOS: ¡SAN DIBU MARTÍNEZ SALVÓ A LA ARGENTINA!
En primera instancia, el arquero rechazó un intento desde la medialuna y, segundos después, despejó un intento de Pau Cubarsí desde afuera del área.
74 minutos: doble modificación en España
Nico Williams y Mikel Merino por Dani Olmo y Álex Baena.
70 MINUTOS: ¡CUTI ROMERO, AFUERA POR LESIÓN!
El defensor dejó la cancha con una molestia física y fue reemplazado por Facundo Medina. También entró Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul.
66 minutos: ¡Dibu Martínez, en modo Qatar 2022!
El ex Arsenal de Inglaterra estaba en el lugar indicado para atajar un cabezazo a quemarropa sin complicaciones.
63 minutos: otra nueva intervención de Emiliano Martínez
El futbolista del Aston Villa despejó un remate frontal al tiro de esquina.
61 minutos: primeros cambios en España
Ferrán Torres y Pedri reemplazaron a Mikel Oyarzabal y Fabián Ruiz.
57 minutos: nuevo cambio en Argentina
Nahuel Molina por Gonzalo Montiel.
51 minutos: Leandro Paredes, amonestado
El volante central le dio un empujón a un rival en mitad de cancha y se llevó la amarilla.
45 minutos: otra tapada del Dibu Martínez
El arquero reapareció para contener un disparo desde la medialuna sin dar rebote.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
43 MINUTOS: ¡LISANDRO MARTÍNEZ, AFUERA POR LESIÓN!
El defensor sufrió una molestia en la infracción cometida a Oyarzabal y se retiró reemplazado por Nicolás Otamendi.
42 minutos: Cucurella se animó de lejos
El lateral izquierdo sacudió un disparo a distancia que se fue cerca del palo izquierdo.
40 minutos: Lisandro Martínez, amonestado
El zaguero central derribó a Oyarzabal para frenar un contragolpe.
38 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE EMILIANO MARTÍNEZ!
El arquero se mostró seguro para atajar un potente remate de Mikel Oyarzabal en la medialuna.
33 minutos: partida de ajedrez en Nueva Jersey
Argentina se mantiene expectante frente a cualquier error de España en la salida desde el fondo.
16 minutos: asomó España y reapareció Dibu
El marplatense se arrojó contra su palo derecho para contener un buscapié envenenado de Lamine Yamal.
14 minutos: dos planes de juego contrapuestos
El elenco europeo apuesta a la tenencia de pelota, mientras que el campeón del mundo quiere aprovechar los contragolpes ante una defensa rival muy adelantada.
4 minutos: de la buena respuesta del Dibu Martínez a la salida de Unai Simón fuera del área
El arquero argentino contuvo un remate de Lamine Yamal en el área. Y segundo después, el portero español salió al último tercio de la cancha para contar un pase en profundidad a Lionel Messi.
¡PRIMERA INTERVENCIÓN DEL IBU MARTÍNEZ EN LA FINAL! El arquero Albiceleste le tapó el tiro a Lamine Yamal en el inicio del partido pic.twitter.com/3XNfSz9emg— TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri y Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.