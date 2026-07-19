España confirmó la formación para la final del Mundial 2026: Yamal será titular y Pedri esperará en el banco

España confirmó la formación para la final del Mundial 2026 y Luis de la Fuente mantuvo la base del equipo que eliminó a Francia. Lamine Yamal será titular, mientras que Pedri integrará el banco de suplentes en el duelo decisivo frente a la Selección Argentina.
España confirmó la formación para la final del Mundial 2026 y ya no quedan dudas sobre el equipo que enfrentará a la Selección Argentina este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El entrenador Luis de la Fuente ratificó el once que venía utilizando durante la fase decisiva del certamen y apostó por la continuidad de un equipo que mostró un alto rendimiento para alcanzar el partido por el título.
Tras las últimas evaluaciones médicas y físicas, el cuerpo técnico despejó las incógnitas que existían sobre algunos futbolistas y confirmó que tanto Pedro Porro como Lamine Yamal estarán disponibles desde el arranque. De esta manera, la Roja repetirá la formación que utilizó en los encuentros frente a Bélgica y Francia, donde consiguió la clasificación a la final con actuaciones convincentes.
La principal novedad pasa por la presencia de Lamine Yamal desde el inicio. El joven delantero había encendido las alarmas luego de entrenarse de manera diferenciada en una de las prácticas previas, aunque finalmente evolucionó favorablemente y será una de las cartas ofensivas del conjunto español. En contrapartida, Pedri comenzará el encuentro entre los suplentes y podría convertirse en una alternativa durante el desarrollo del compromiso.
De la Fuente apostó por la continuidad
Luis de la Fuente decidió mantener la estructura táctica que le permitió a España convertirse en una de las selecciones más sólidas del campeonato. La confianza en el funcionamiento colectivo pesó más que cualquier modificación de último momento y el entrenador apostó por los futbolistas que respondieron en los cruces de eliminación directa.
Otra de las dudas pasaba por Pedro Porro. El lateral derecho había finalizado la semifinal frente a Francia con un fuerte calambre que obligó al cuerpo médico a monitorear su recuperación durante los días posteriores. Sin embargo, respondió de buena manera en los entrenamientos y recibió el visto bueno para integrar la alineación inicial.
España llegará así con su equipo ideal para intentar conquistar una nueva Copa del Mundo frente al vigente campeón. El conjunto europeo buscará imponer el estilo de juego que lo caracterizó a lo largo del torneo, basado en la posesión de la pelota, la presión alta y la velocidad de sus extremos para generar situaciones de peligro, informó Ámbito.
El once confirmado para enfrentar a Argentina
Con todas las dudas despejadas, Luis de la Fuente confirmó que España saldrá al campo de juego con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri y Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Baena y Mikel Oyarzabal.