El entrerriano Lisandro Martínez salió lesionado en la final y dejó la cancha entre lágrimas

REDACCIÓN ELONCE
El defensor entrerriano sufrió una molestia muscular sobre el final del primer tiempo ante España, pidió el cambio y fue reemplazado por Nicolás Otamendi. La transmisión lo mostró llorando en el banco de suplentes.
La lesión de Lisandro Martínez generó preocupación en la Selección argentina durante la final del Mundial 2026 frente a España. El defensor entrerriano, que hasta ese momento era una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni, sintió una molestia muscular en el cierre del primer tiempo y debió abandonar el campo de juego antes del descanso.
La acción se produjo luego de un pase comprometido de Rodrigo De Paul que obligó al zaguero del Manchester United a exigirse para cortar el avance rival con una infracción. Tras la jugada, Martínez llevó inmediatamente su mano a la parte posterior del muslo izquierdo, en la zona del isquiotibial, y miró hacia el banco de suplentes haciendo señas de que no podía continuar.
Aunque intentó permanecer algunos minutos más sobre el césped, el defensor comenzó a evidenciar gestos de dolor y fue seguido de cerca por el cuerpo médico. Al mismo tiempo, Nicolás Otamendi aceleró los movimientos precompetitivos junto a la línea de cal.
Una salida cargada de emoción
Finalmente, a los 43 minutos del primer tiempo, Lisandro Martínez se desplomó sobre el terreno de juego y solicitó el cambio para evitar agravar la lesión. Lionel Scaloni dispuso entonces el ingreso de Nicolás Otamendi, quien ocupó su lugar en la zaga central para afrontar el resto de la definición.
La salida del futbolista nacido en Gualeguay representó un duro golpe para la Selección argentina, ya que se trataba de uno de los pilares defensivos del equipo durante toda la Copa del Mundo y estaba completando una destacada actuación frente a España.
Las imágenes posteriores reflejaron el impacto emocional del momento. Ya instalado en el banco de suplentes, las cámaras de la transmisión oficial captaron al entrerriano llorando desconsoladamente, consciente de que una lesión le impedía disputar el tramo decisivo del partido más importante del torneo.
Otamendi tomó su lugar
Con el ingreso de Otamendi, Argentina debió reorganizar rápidamente su última línea para afrontar el resto de la final sin uno de sus defensores titulares. El experimentado central aportó liderazgo y jerarquía en un contexto de máxima exigencia, pese a haber contado con pocos minutos durante el campeonato.
LICHA OUT: Lisandro Martínez pidió el cambio por una molestia y Nicolás Otamendi ingresó en su lugar.
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Mientras tanto, la preocupación se trasladó al estado físico de Lisandro Martínez, quien dejó la cancha con visibles muestras de dolor y tristeza. A la espera de un parte médico oficial, la principal incógnita pasó a ser el alcance de la lesión que obligó al defensor entrerriano a despedirse anticipadamente de la final del Mundial 2026.