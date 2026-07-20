Histórica caída del consumo de carne vacuna: fue el más bajo de los últimos 30 años

El consumo de carne vacuna cayó 11,5% durante el primer semestre de 2026 y alcanzó el nivel más bajo de los últimos 30 años. Así lo reveló el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), que atribuyó el retroceso al deterioro del poder adquisitivo, el fuerte aumento del precio de la carne vacuna y una mayor proporción de la producción destinada a los mercados externos.

De acuerdo con el relevamiento, el abastecimiento del mercado interno totalizó 1.019.430 toneladas res con hueso entre enero y junio, unas 132.000 toneladas menos que en igual período de 2025.

La caída también se reflejó en el consumo por habitante. El promedio de los últimos doce meses se ubicó en 47 kilos anuales por persona, lo que representa una disminución de 8,2% respecto del año anterior, equivalente a 4,2 kilos menos por habitante.

El aumento de los precios redujo el poder de compra

Según Ciccra, uno de los principales factores que explican la retracción fue la pérdida del poder adquisitivo de los hogares frente al incremento del precio de la carne vacuna, publicó Infobae.

Durante los últimos doce meses, el rubro carnes y derivados acumuló una suba del 45%, muy por encima del 33,5% registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo período.

Dentro de ese conjunto, los cortes vacunos fueron los que más aumentaron, con un incremento interanual del 53,6%, mientras que el pollo entero, principal producto sustituto para muchas familias, registró una suba considerablemente menor, del 29,9%.

La diferencia de precios llevó a numerosos consumidores a reducir la compra de carne vacuna o reemplazarla por otras proteínas de menor costo.

Menor producción y más carne destinada a exportación

El informe también señala que durante el primer semestre disminuyó la oferta disponible para el mercado interno. Entre enero y junio se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado, un 8,9% menos que en igual período de 2025, lo que derivó en una producción de 1,428 millones de toneladas de carne vacuna, con una caída interanual del 6,2%.

Sin embargo, mientras la producción disminuyó, las exportaciones crecieron. En los primeros seis meses del año se exportaron 408.600 toneladas, un 10,2% más que en el mismo semestre del año pasado.

Como consecuencia, una mayor proporción de la producción nacional se destinó a los mercados internacionales. La participación de las exportaciones pasó del 24,4% al 28,6% de la producción total, mientras que la destinada al consumo interno descendió del 75,6% al 71,4%.

El nivel más bajo desde que existen registros

La serie histórica elaborada por Ciccra muestra que el primer semestre de 2026 registró el menor consumo interno de carne vacuna desde mediados de la década de 1990. Ni siquiera durante otras crisis económicas o períodos de fuerte liquidación de hacienda se había observado un abastecimiento doméstico tan reducido.

El informe aclara que algunos datos históricos pueden ajustarse con futuras actualizaciones, aunque remarca que la tendencia es contundente y confirma un piso histórico para el consumo de carne vacuna en la Argentina.

Una combinación de factores

Desde la entidad explicaron que este escenario también está vinculado con el proceso de recomposición del rodeo bovino, luego de varios años de elevada faena de hembras.

Si bien en los últimos meses comenzaron a observarse señales de desaceleración de ese proceso, todavía no se tradujeron en una mayor disponibilidad de hacienda para el mercado interno.

Al mismo tiempo, la mayor participación de las exportaciones redujo la cantidad de carne disponible para el consumo local.

El informe también destacó que algunos de los cortes más populares fueron los que registraron los mayores incrementos de precios. La carne picada común encabezó las subas con un aumento interanual del 56,2%, seguida por el asado, que registró un incremento del 54,3%.

Para Ciccra, la combinación de menor producción, mayor volumen exportado y un fuerte encarecimiento de los cortes vacunos configuró el escenario más desfavorable para el consumo interno de carne vacuna en las últimas tres décadas.