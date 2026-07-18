Más de 10 mil hinchas argentinos preparan un banderazo en Nueva York por la final del Mundial

Más de 10 mil hinchas argentinos fueron convocados a participar de un banderazo en Times Square, Nueva York, durante la tarde del sábado, en la previa de la final del Mundial entre la Selección argentina y España. La concentración fue anunciada para las 17, hora local, con el objetivo de enviarles el último aliento a los futbolistas antes del partido decisivo.

El punto de encuentro elegido fue la tradicional esquina de Times Square, donde los simpatizantes planificaron desplegar banderas, bombos, redoblantes y elementos alusivos a la Selección. Sin embargo, los organizadores evaluaron trasladar la convocatoria a Central Park si la concurrencia superaba la capacidad prevista para el lugar.

La iniciativa fue impulsada por distintas agrupaciones de hinchas argentinos que acompañaron al seleccionado durante el Mundial y que organizaron encuentros similares antes de los partidos anteriores. La expectativa fue superar las 10 mil personas que se reunieron en el mismo lugar antes de la final de la Copa América 2024.

La expectativa por la convocatoria en Nueva York

Karina, integrante de la agrupación “Hinchas argentinos”, explicó que una gran cantidad de simpatizantes viajó a Nueva York pese a no contar con entradas para el encuentro ante España.

“Hay muchos argentinos que van a ir a Nueva York, pero son pocos los que van a entrar al estadio por el precio de las entradas”, señaló la organizadora a TN.

Además, destacó la importancia que tuvo para los fanáticos participar de las actividades previas, aun cuando no pudieran ingresar al estadio. “Muchos van a viajar y no van a conseguir entradas, pero vivir el banderazo previo ya es emocionante porque es una final”, afirmó.

Los organizadores tomaron como referencia la concentración realizada antes de la definición de la Copa América 2024, cuando alrededor de 10 mil argentinos se reunieron en Times Square.

“Podemos llegar a duplicar ese número”, sostuvo Karina al referirse a la cantidad de personas que podría asistir al encuentro.

La integrante de la agrupación añadió que el objetivo de la convocatoria fue acompañar al plantel y reconocer el recorrido realizado durante la competencia. “La idea es celebrar y agradecerle a nuestra Selección”, manifestó.

La posibilidad de trasladar el banderazo a Central Park

Durante las horas previas a la convocatoria, los organizadores analizaron si Times Square tendría espacio suficiente para recibir a los miles de hinchas que anunciaron su presencia.

Juan Olaciregui, integrante de “La banda argentina”, indicó que existía la posibilidad de que la concentración se trasladara a Central Park en caso de que la asistencia fuera superior a la prevista. “Se verá en el momento”, adelantó.

El referente explicó que la intención fue que el apoyo de los hinchas pudiera llegar hasta el plantel argentino antes del encuentro ante España.

“El plan es que el aliento les llegue a los jugadores. Es el último empujón que tenemos que hacer entre todos. Estamos con mucha fe de que podemos ayudar desde afuera como venimos haciendo desde Qatar, que es cuando nos empezamos a organizar así”, expresó.

Las agrupaciones llevaron banderas, instrumentos y distintos elementos que fueron utilizados durante los encuentros de apoyo realizados a lo largo del campeonato.

Hinchas sin entradas para la final del Mundial

Olaciregui explicó que muchos de los integrantes de las agrupaciones que organizaron el banderazo no consiguieron entradas para presenciar la final del Mundial.

“Viajamos con 15 banderas de palo de Diego y Messi, un telón enorme, bombos y redoblantes. Cada equipaje, cada bandera y cada peso salió de nuestro bolsillo. Todo este esfuerzo lo bancamos nosotros. Entre todas las agrupaciones de hinchas”, relató.

El organizador aclaró que los grupos no recibieron financiamiento y que los gastos relacionados con el traslado y los elementos utilizados durante las convocatorias fueron afrontados por los propios simpatizantes.

“No somos barras. No somos influencers. Somos hinchas genuinos que solo quieren estar alentando a la Selección en la final del mundo”, sostuvo.

También explicó que no reclamaron entradas gratuitas, sino la posibilidad de acceder a tickets a los valores oficiales establecidos para el partido.

Según señaló, uno de los principales inconvenientes fue el precio de las entradas ofrecidas en la reventa, cuyos montos superaron los valores oficiales y dejaron a numerosos hinchas sin posibilidades de ingresar al estadio.

Banderazo argentino (foto: Lele Heredia/Videolab-TN)

El último apoyo antes del partido ante España

El banderazo argentino en Times Square fue organizado como una de las últimas actividades de los hinchas antes de la final del Mundial entre Argentina y España.

Los convocantes solicitaron que quienes asistieran llevaran camisetas, banderas y elementos con los colores celeste y blanco. También se previó la presencia de bombos y redoblantes para acompañar los cánticos dedicados al seleccionado nacional.

La concentración buscó repetir las convocatorias realizadas desde el Mundial de Qatar, cuando distintas agrupaciones comenzaron a coordinar encuentros para acompañar a la Selección argentina en las ciudades donde disputó sus partidos.

La definición del lugar quedó sujeta a la cantidad de asistentes. Si Times Square resultaba insuficiente, los organizadores plantearon continuar la concentración en Central Park, donde contaban con mayor espacio para recibir a los simpatizantes.