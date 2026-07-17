Aldosivi sorprende a River y ya le gana 2-0 por los 16avos de final de la Copa Argentina

River quiere seguir en carrera en la Copa Argentina, donde deberá vencer a uno de los equipos más débiles de la competencia en los 16avos de final. Seguí las incidencias del partido.
River quiere arrancar el segundo semestre de este 2026 con una victoria y para ello se mide frente a Aldosivi de Mar del Plata, en el estadio Pedro Martearena de la ciudad de Salta. Es en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina.
Seguí las incidencias del partido
47′ PT: Final del primer tiempo
Aldosivi se va al descanso con una contundente ventaja por 2-0 sobre River en el estadio Padre Ernesto Martearena. Tomás Fernández abrió el marcador a los 11 minutos y Nicolás Cordero amplió la diferencia a los 29, en dos de las pocas llegadas claras del conjunto marplatense. El equipo de Chacho Coudet dominó la posesión durante gran parte de la etapa inicial, pero nunca encontró los caminos para lastimar a su rival. Ante ese panorama, el DT dispuso dos cambios antes del entretiempo, con los ingresos de Mauro Arambarri y Lucas Beltrán por Juan Cruz Meza y Fausto Vera, en busca de revertir el resultado.
39′ PT: Coudet mueve el banco antes del descanso
Eduardo Coudet dispuso dos cambios antes del final del primer tiempo en busca de una reacción. Mauro Arambarri y Lucas Beltrán ingresaron en lugar de Juan Cruz Meza y Fausto Vera, con River dos goles abajo en el marcador.
30' PT: ¡GOL DE ALDOSIVI!
Nicolás Cordero sorprendió en un contragolpe y terminó ampliando la ventaja para el equipo marplatense.
🇦🇷🏆 ¡ALDOSIVI AMPLIÓ EL MARCADOR! A los 30', Cordero marcó el 2-0 ante River. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/2wspHArsHW— TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2026
20′ PT: River domina la posesión, pero no inquieta
River monopoliza la pelota y supera el 80% de posesión, aunque todavía no logró rematar al arco. El equipo de Eduardo Coudet intenta encontrar espacios con centros y disparos desde afuera del área, mientras Aldosivi sostiene la ventaja con un bloque defensivo compacto.
11′ PT: Gol de Aldosivi
Aldosivi sorprende en Salta y se pone en ventaja. Tras un remate desde afuera del área que se desvió en un defensor de River, la pelota quedó suelta dentro del área. Luego de un rebote, Tomás Fernández apareció para sacar un potente derechazo al primer palo, imposible para Santiago Beltrán, y estableció el 1-0 para el conjunto marplatense.
¡Así se puso en ventaja @clubaldosivi! 🟡🟢 https://t.co/eKC1Wsn2ex pic.twitter.com/B14UbgTuHI— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) July 18, 2026
10 minutos: Aldosivi apuesta por el orden defensivo
El equipo de Israel Damonte se planta con una línea de cinco defensores para cerrar los espacios y evitar que los delanteros de River encuentren profundidad. Del otro lado, el conjunto de Eduardo Coudet mueve la pelota de un lado al otro en busca de abrir la defensa rival y generar los primeros huecos.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Aldosivi: Francisco Chicco; Federico Laurelli, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Santiago Moya, Rodrigo González; Tomás Fernández, Lucas Castro (c), Alan Sosa, Matías Godoy; y Nicolás Cordero.
River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta (capitán), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.