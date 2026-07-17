Alerta naranja: elevan el nivel por tormentas severas en gran parte de Entre Ríos

La alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca un agravamiento de las condiciones meteorológicas previstas para este sábado en gran parte de Entre Ríos. El organismo nacional advirtió que diez departamentos estarán bajo el nivel más elevado de advertencia durante la madrugada, cuando se esperan las tormentas de mayor intensidad, mientras que el resto del territorio provincial permanecerá bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas.

Luego de varios días con temperaturas templadas y un ambiente húmedo, las condiciones comenzarán a cambiar con el ingreso de un sistema de inestabilidad que podría provocar fenómenos meteorológicos de fuerte intensidad. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones estarán acompañadas por abundante actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento y probabilidad de caída de granizo.

Foto: Archivo Elonce.

Desde el organismo meteorológico recomendaron mantenerse informados sobre la evolución del pronóstico y extremar las precauciones durante las horas en que se esperan las tormentas más intensas, especialmente en las zonas alcanzadas por la alerta naranja.

Tormentas severas durante la madrugada

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que los fenómenos más importantes se desarrollarían durante las primeras horas del sábado en los departamentos de Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, La Paz, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia.

Foto: SMN.

En ese sentido, el SMN informó: "El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, muy intensas ráfagas que pueden superar los 90 km/h e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

La advertencia implica la posibilidad de eventos meteorológicos capaces de generar inconvenientes en la circulación, anegamientos temporarios, caída de ramas y cortes de energía, especialmente en sectores donde las lluvias sean más intensas o las ráfagas alcancen su máxima intensidad.

El resto de la provincia continuará bajo alerta amarilla

A partir del mediodía y durante el resto de la jornada, el norte y centro entrerriano mantendrán condiciones de inestabilidad, aunque con una disminución en el nivel de alerta. El SMN prevé acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros para esos sectores.

Foto: Archivo Elonce.

Mientras tanto, en el sur provincial —que comprende los departamentos Colón, Islas del Ibicuy, Uruguay, Gualeguaychú, Victoria, Gualeguay y Tala— también se esperan lluvias y tormentas durante toda la jornada del sábado bajo alerta amarilla.

Sobre esa situación, el organismo indicó: "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

El mal tiempo seguirá durante el domingo

Las previsiones oficiales indican que la inestabilidad no finalizará con el cierre del sábado. El pronóstico anticipa que durante la madrugada del domingo continuará vigente la alerta amarilla para toda la provincia de Entre Ríos, con probabilidad de nuevas lluvias y tormentas de variada intensidad.

Si bien se espera una disminución gradual de los fenómenos más severos, persistirá el riesgo de precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo y fuertes ráfagas de viento, por lo que las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las tormentas y permanecer atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Foto: Archivo Elonce.

Las próximas horas serán determinantes para evaluar la evolución del sistema de inestabilidad que afectará a la provincia y determinar si las condiciones mejoran durante el transcurso del domingo o si será necesario emitir nuevas advertencias meteorológicas.