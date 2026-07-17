El Gobierno nacional evalúa declarar feriado o asueto después de Argentina-España

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de declarar un feriado o asueto después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, prevista para este domingo 19 de julio. Por el momento, la medida “está en evaluación” y todavía no existe una confirmación oficial.

Una de las alternativas es que la disposición alcance al lunes 20, aunque también podría aplicarse durante el día en el que la Selección argentina regrese al país. La determinación dependerá del horario de llegada, el aeropuerto elegido y el esquema de celebración que acepte el plantel.

El calendario oficial de feriados nacionales no incluye actualmente al lunes 20 de julio. Por ese motivo, cualquier modificación deberá ser formalizada mediante una disposición específica del Poder Ejecutivo.

El Gobierno prepara el recibimiento

El Gobierno nacional trabaja sobre distintos escenarios para organizar el regreso de los jugadores, independientemente del resultado de la final. El operativo incluirá medidas de seguridad, traslados y posibles puntos de concentración de los hinchas.

La Casa Rosada inició contactos con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar una eventual celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la sede gubernamental. Sin embargo, todo quedará sujeto a la voluntad de los futbolistas.

También resta definir si la delegación aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o en Aeroparque. Esa decisión será fundamental para establecer los cortes de tránsito, los corredores de circulación y el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Feriado o asueto, las opciones en análisis

El Gobierno nacional todavía no resolvió qué figura utilizaría en caso de avanzar con la medida. Un feriado nacional tendría un alcance más amplio sobre la actividad pública y privada, mientras que un asueto podría limitarse a la administración pública.

El antecedente más cercano ocurrió después de la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, el Ejecutivo declaró feriado nacional para el martes 20 de diciembre, coincidiendo con el regreso de la Selección y los festejos multitudinarios.

En la Casa Rosada consideran aquella experiencia como una referencia, aunque remarcan que no necesariamente se repetirá el mismo esquema. La decisión se adoptará después de conocer el resultado del partido y los planes definitivos del plantel.

Por ahora, el lunes 20 de julio continúa siendo una jornada laborable en el calendario nacional. La Casa Rosada esperará la final entre Argentina y España, la fecha de regreso y la decisión de los jugadores antes de confirmar si habrá feriado, asueto o actividad normal.