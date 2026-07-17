Las licencias nacionales profesionales tendrán mayor vigencia y un trámite más simple para los conductores

El nuevo sistema de Licencias Nacionales Profesionales Interjurisdiccionales ya se encuentra plenamente vigente en todo el país tras la incorporación de la provincia de Buenos Aires al régimen establecido por el Decreto 196/2025. La medida, impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), introduce cambios para los conductores de transporte de cargas y pasajeros de las categorías C, D y E, con el objetivo de simplificar los trámites y unificar criterios en todas las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).

Desde el organismo nacional destacaron que la reforma busca reducir costos, ampliar la vigencia de las licencias y facilitar el acceso a las capacitaciones y evaluaciones obligatorias para quienes desarrollan la conducción como actividad profesional.

El nuevo esquema reemplaza al sistema anterior, que obligaba a renovar las licencias profesionales cada dos años como máximo.

Licencias con una vigencia de hasta cinco años

Uno de los cambios más importantes es la extensión del período de validez de las credenciales.

Con el nuevo régimen, las licencias profesionales tendrán una vigencia de cinco años para los conductores de entre 21 y 65 años, más del doble del plazo establecido anteriormente.

Según la ANSV, esta modificación permitirá reducir la frecuencia de las renovaciones, disminuyendo los costos y el tiempo que los trabajadores deben destinar a realizar el trámite.

Trámite digital y menos instancias presenciales

La modernización del SINALIC también incorpora un procedimiento más ágil para obtener o renovar la licencia.

El trámite comienza de manera remota mediante la carga digital de la documentación requerida, mientras que las instancias presenciales quedan limitadas únicamente a la realización de los exámenes psicofísicos y las capacitaciones obligatorias.

Desde el organismo remarcaron que este mecanismo simplifica el proceso y evita traslados innecesarios.

Libertad para elegir dónde capacitarse

Otro de los cambios incorporados por el nuevo sistema es la posibilidad de elegir libremente el establecimiento donde realizar la capacitación y las evaluaciones.

Podrán prestar ese servicio todas las instituciones públicas o privadas que cumplan con los requisitos técnicos y profesionales establecidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

De esta manera, los conductores podrán optar por el centro que les resulte más conveniente en función de la cercanía, disponibilidad o costo, eliminando la obligación de asistir a un único prestador.

Un sistema federal para todo el país

La unificación del régimen permitirá que los conductores profesionales puedan realizar las capacitaciones y los exámenes psicofísicos en cualquiera de las jurisdicciones adheridas al SINALIC.

La medida resulta especialmente beneficiosa para quienes recorren habitualmente distintas provincias por motivos laborales, ya que no estarán obligados a completar los trámites únicamente en su lugar de residencia.

Más capacitación para mejorar la seguridad vial

La reforma también introduce cambios en la formación obligatoria de los conductores profesionales.

Los cursos teórico-prácticos para quienes tramitan la licencia por primera vez y las capacitaciones de actualización para las renovaciones tendrán una carga horaria unificada de 20 horas.

La ANSV sostuvo que esta modificación fortalece la preparación de los conductores y mejora los estándares de seguridad vial, en contraste con el régimen anterior, que permitía renovar una licencia profesional mediante un curso de actualización de apenas tres horas.

Desde el organismo concluyeron que la mayor vigencia de las licencias, la digitalización de los trámites y la libre elección de los prestadores constituyen mejoras destinadas a facilitar la actividad diaria de quienes trabajan en el transporte de cargas y pasajeros.