Volcó un micro y cayó desde un puente en ruta 7: hay un bebé entre los heridos

Un colectivo de larga distancia volcó y cayó al vacío a la altura del puente del arroyo La Guardia, sobre la Ruta Nacional 7, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Carmen de Areco; el micro había partido desde la localidad cordobesa de Laboulaye con destino a Capital Federal.

Las primeras informaciones policiales y de bomberos aseguran que el transporte despistó, perdió el control y cayó unos 6 metros por un barranco. De acuerdo con los peritajes iniciales, las fuertes ráfagas de viento que azotan a la región habrían sido un factor clave y determinante para contribuir al siniestro, publicó Cadena 3.

Al momento del vuelco viajaban al menos 20 personas en la unidad, entre las cuales se encontraba un bebé. Afortunadamente, los servicios de emergencia constataron rápidamente que no quedó gente atrapada dentro de la estructura del vehículo, lo que facilitó las tareas de rescate de los brigadistas.

VUELCO DE MICRO EN #RUTA7 💥🚍 Circulaba desde Laboulaye (cba) a Buenos Aires. Despistó y cayó en el puente del arroyo La Guardia, apenas cruzando Carmen de Areco.https://t.co/LjWd3dIZ2b @AndreaPizarro_ pic.twitter.com/M68KATD8Pz — Jota Leonetti | Transito 🚘 (@jotaleonetti) July 17, 2026

Todos los pasajeros accidentados recibieron asistencia médica inmediata y fueron derivados al hospital de Carmen de Areco para evaluar la gravedad de sus lesiones y recibir la atención correspondiente.

En el lugar del hecho trabaja personal de seguridad vial, policía y ambulancias, por lo que se solicita circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas adversas.

El segundo chofer del colectivo habría saltado de la cabina para salvarse

Un pasajero señaló que en el colectivo viajaban alrededor de 20 personas, muchas de ellas provenientes de las provincias de Córdoba y San Luis, que se dirigían hacia la Ciudad de Buenos Aires. En su caso particular, explicó que había abordado el servicio en la ciudad cordobesa de Laboulaye.

Tras el accidente, se desplegó un importante operativo coordinado entre Bomberos, Policía, servicios de emergencia y personal sanitario. Las primeras tareas estuvieron enfocadas en liberar a los pasajeros que permanecían atrapados dentro del micro, asistir a los heridos y garantizar el traslado de quienes requerían atención médica.

Uno de los datos que surgió durante las primeras horas fue la situación de los conductores del colectivo. De acuerdo con el relato de uno de los pasajeros, en la unidad viajaban dos choferes.

Siempre según ese testimonio, uno de ellos habría logrado salir del vehículo antes de la caída. "Falta uno porque abrió la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran", explicó Maximiliano, quien agregó que esa información le fue transmitida por el conductor que permaneció en el lugar.

El pasajero sostuvo que el chofer habría advertido la gravedad de la situación segundos antes del impacto y decidió arrojarse del colectivo mientras todavía estaba en movimiento. Las autoridades, sin embargo, no habían confirmado oficialmente esa versión ni brindado precisiones sobre el paradero del conductor mencionado.