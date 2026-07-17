Avanza la investigación por tala ilegal y destrucción de monte nativo en Paso Vera Norte

La investigación por los presuntos daños ambientales en Paso Vera Norte, en Concepción del Uruguay, continúa avanzando luego de que el Municipio dispusiera el cese inmediato de los trabajos detectados en un sector de la costa del río Uruguay y presentara una denuncia penal para determinar eventuales responsabilidades.

El abogado del municipio, Gerardo Robín, explicó que la actuación comenzó tras una denuncia que alertó sobre movimientos de maquinaria pesada en un área de alto valor ambiental.

"A raíz de la denuncia, fueron al lugar estamentos municipales y constataron con coordenadas, actas y ambientalistas lo que se estaba haciendo en la zona", indicó el letrado a 03442.

Con esa documentación se conformó un expediente administrativo que posteriormente fue elevado a la Fiscalía Administrativa.

Se ordenó el cese inmediato de los trabajos

Robín explicó que, tras analizar las actuaciones, dictaminó que correspondía adoptar una medida precautoria en función del poder de policía del Municipio.

"Entendimos que había que dictar una medida precautoria, ordenándose inmediatamente el cese de cualquier tipo de trabajos en el lugar", sostuvo.

Según detalló, durante la inspección se verificó el ensanchamiento de caminos, remoción de arena y de vegetación nativa, además de intervenciones sobre un predio de propiedad municipal ubicado en Paso Vera Norte. "Se observó remoción de arena y vegetación como especies arbóreas en terrenos municipales", precisó.

Colocaron vallas y realizaron una denuncia penal

El abogado explicó que las tareas habrían provenido de un establecimiento lindero ubicado al oeste del predio municipal.

Una vez dictada la medida preventiva, el Municipio notificó al propietario por distintos medios y colocó vallas en el lugar con apoyo de la Policía de Entre Ríos.

"Si el propietario incumple la medida se complicaría su situación y se iniciará una causa penal", advirtió Robín.

Asimismo, confirmó que personalmente presentó la denuncia ante la Justicia. "Radiqué la denuncia de los hechos y ahora estoy reuniendo toda la documentación solicitada por la Fiscalía Penal. Por el momento no hubo más movimientos en la zona", aseguró.

La hipótesis sobre el origen de los trabajos

De acuerdo con la información reunida durante la investigación, los terrenos linderos pertenecen actualmente a un propietario domiciliado en Buenos Aires.

Según trascendió, las tareas habrían sido ejecutadas por encargados del establecimiento utilizando una mensura antigua que habría provocado el ingreso sobre tierras municipales.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura la apertura de un camino para facilitar el acceso del ganado vacuno al río Uruguay o para permitir el ingreso de visitantes a unas cabañas turísticas emplazadas en el campo lindero.

Ese punto continúa siendo materia de investigación.

Ambiente provincial también abrió un expediente

En paralelo, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos abrió el expediente N.º 3.422.457 para investigar la posible afectación ambiental registrada en Paso Vera.

La intervención provincial se produjo luego de recibir al menos cuatro presentaciones realizadas por organizaciones ciudadanas y socioambientales.

Desde Gestión del Agua se solicitó información al Municipio y se ordenó la suspensión preventiva de toda acción que pudiera provocar impacto ambiental en el sector.

El área involucrada forma parte del sistema protegido por la Ley Provincial Nº 9.718, que declara Área Natural Protegida a los humedales e islas de los departamentos Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Ambientalistas alertaron sobre el impacto

Las organizaciones denunciantes señalaron que las tareas realizadas habrían provocado "la remoción de médanos, la extracción de vegetación nativa, la apertura de un importante zanjón sobre la barranca costera y una significativa modificación de la geomorfología natural del sector".

Además, solicitaron que se determine si las obras contaban con autorización ambiental, si existió un estudio de impacto ambiental previo y quién autorizó la intervención.

Los ambientalistas advirtieron que los bosques nativos, humedales y ambientes costeros del río Uruguay cumplen funciones ecológicas esenciales, como la protección contra la erosión, la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad.

Finalmente, reclamaron que se mantenga la suspensión de nuevas intervenciones hasta que concluyan las investigaciones y se informe públicamente sobre la legalidad y el alcance de las obras.