Denunciaron tala ilegal y destrucción de monte nativo protegido en Paso Vera Norte

La Municipalidad de Concepción del Uruguay presentó una denuncia penal tras detectar la tala de árboles y la remoción de vegetación en un sector protegido de Paso Vera Norte. También intervienen la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y el Juzgado de Faltas.
Paso Vera Norte. La Municipalidad de Concepción del Uruguay denunció penalmente una presunta tala ilegal y la destrucción de un sector de monte nativo protegido en la zona de Paso Vera Norte, luego de constatar la intervención de particulares que, con maquinaria privada, removieron vegetación y derribaron árboles tras violentar cercos perimetrales.
La denuncia fue presentada ante la Fiscal Penal, mientras que también se dio intervención a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y al Juzgado de Faltas para determinar las responsabilidades administrativas y ambientales correspondientes, publicó 03342.
La actuación municipal se inició a partir de un informe elevado por la Dirección de Turismo, dependiente de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes.
Detectaron tala y remoción de vegetación
El lunes 29 de junio, personal de la Dirección de Salud Ambiental y de la Dirección de Catastro realizó una inspección integral en el lugar. Durante el procedimiento se confeccionaron actas de constatación, registros fotográficos y relevamientos con coordenadas geográficas para determinar la superficie afectada por la intervención.
Según informó el municipio, los inspectores verificaron la remoción de vegetación y la tala de árboles mediante el uso de maquinaria perteneciente a particulares.
Presentaron una denuncia penal
Tras constatar las irregularidades, las actuaciones fueron remitidas a la Dirección de Legislación y Asuntos Jurídicos, que promovió una denuncia ante la Fiscalía Penal a cargo de la fiscal María Florencia Occhi.
Además, toda la documentación técnica y las actas elaboradas durante la inspección fueron remitidas a la Fiscalía Administrativa de Asuntos Municipales para evaluar la legalidad de las actuaciones y disponer las medidas preventivas correspondientes.
El organismo ordenó acciones destinadas a detener de inmediato las tareas que se desarrollaban en el sector afectado.
Ordenaron detener los trabajos
En el lugar, las autoridades notificaron formalmente al propietario del terreno lindero y ordenaron el cese inmediato de las tareas, además del bloqueo del acceso que había sido abierto para ingresar al monte.
El procedimiento contó con el acompañamiento de efectivos de la Comisaría Primera de la Policía de Entre Ríos y personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad.
Posteriormente, la Fiscalía Administrativa Municipal impulsó la imputación formal de las presuntas infracciones y remitió las actuaciones al Juzgado de Faltas Nº 1, donde se evaluará la aplicación de las sanciones previstas por la normativa vigente.
También interviene la Secretaría de Ambiente
Debido al posible impacto ambiental generado por la intervención, la Municipalidad notificó a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.
El organismo provincial deberá constatar los hechos y adoptar las medidas que correspondan conforme a la legislación sobre bosques nativos y las restantes normas ambientales aplicables.
Desde el municipio señalaron que las actuaciones buscan preservar el monte protegido y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.