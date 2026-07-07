Provincias dan asueto y permisos especiales por el partido de la Selección Argentina

El partido que la Selección Argentina disputará este martes ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, llevó a varias provincias a tomar decisiones especiales para la administración pública. El encuentro comenzará a las 13 y definirá uno de los lugares en los cuartos de final del certamen.

Tucumán y Jujuy decretaron asueto administrativo y escolar desde las 12. En tanto, San Juan y La Rioja resolvieron otorgar permisos especiales para que los trabajadores estatales puedan retirarse antes de sus horarios habituales y seguir el partido.

Las medidas no son iguales en todos los casos. Mientras algunas jurisdicciones suspendieron la actividad en dependencias públicas y escuelas a partir del mediodía, otras mantuvieron la jornada laboral con una salida anticipada organizada por cada organismo.

Asueto desde el mediodía en Tucumán y Jujuy

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso asueto administrativo desde las 12 para la administración pública provincial, incluidas las escuelas. La medida alcanza a las áreas que dependen del Gobierno provincial, mientras que los demás poderes y la actividad privada deberán definir sus propias decisiones.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán también adhirió al asueto administrativo y escolar establecido por la Provincia. De esta manera, la medida se aplicará en las dependencias municipales desde el mediodía de este martes.

En Jujuy, la administración provincial adoptó una resolución similar para los trabajadores estatales y el sistema educativo. El Gobierno invitó además a los otros poderes del Estado a adherir a la disposición por el partido de la Selección Argentina.

Permisos especiales en San Juan y La Rioja

San Juan no decretó asueto. El Gobierno provincial habilitó que los empleados de la administración pública puedan retirarse 40 minutos antes de su horario habitual, sin afectar el funcionamiento de los organismos estatales.

La organización de esa salida anticipada quedará en manos de cada dependencia. La intención es que los trabajadores tengan tiempo suficiente para llegar a sus hogares antes del inicio del encuentro, sin suspender por completo las tareas de la administración.

En La Rioja, el Gobierno provincial otorgó un permiso especial para el personal de la Administración Pública Provincial desde las 11.30 y hasta las 18. La actividad se reanudará con normalidad una vez finalizado el partido.

El partido que moviliza a las provincias

La Selección Argentina enfrentará a Egipto en Atlanta, Estados Unidos, desde las 13 de este martes. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará avanzar a los cuartos de final del Mundial luego de haber superado a Cabo Verde en la instancia anterior.

Las decisiones adoptadas por Tucumán, Jujuy, San Juan y La Rioja se limitaron al ámbito de sus administraciones y sistemas educativos, según cada caso. No implican una medida nacional ni alcanzan de manera automática a los trabajadores del sector privado.

El impacto de las disposiciones dependerá de la modalidad definida en cada provincia. Mientras en algunos distritos habrá asueto desde el mediodía, en otros se mantendrá la actividad con permisos especiales para acompañar el partido de la Selección Argentina.