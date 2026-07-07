Selección Argentina: así le fue en cada partido de octavos de los Mundiales

La Selección Argentina se prepara para afrontar un nuevo desafío de eliminación directa en el Mundial 2026. Este martes enfrentará a Egipto en Atlanta por los octavos de final, luego de superar por 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y avanzar desde la instancia previa.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a este cruce con un historial mayormente positivo en octavos de final. En diez presentaciones en esta ronda, el seleccionado nacional consiguió siete victorias y sufrió tres derrotas, con partidos que quedaron marcados en distintos momentos de la historia mundialista.

El duelo ante Egipto se disputará este martes 7 de julio, desde las 13 de Argentina, en el Atlanta Stadium. El rival viene de eliminar a Australia por penales y buscará avanzar por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

El primer antecedente y la etapa de Maradona

La primera participación de la Selección Argentina en una ronda equivalente a octavos se produjo en Italia 1934. En aquel Mundial, que comenzaba directamente con cruces eliminatorios, el equipo cayó 3 a 2 ante Suecia y quedó fuera del torneo en su debut.

El regreso a esta instancia llegó en México 1986. Argentina venció 1 a 0 a Uruguay, con un gol de Pedro Pasculli, y dio el primer paso de una campaña que terminó con la consagración y la segunda estrella mundialista.

Gol de Caniggia a Brasil, Mundial 1990. pic.twitter.com/M2IxchwBIA — Futbol Retro ARG (@FutbolRetroAr) July 6, 2026

Cuatro años más tarde, en Italia 1990, el seleccionado volvió a superar un cruce decisivo. En Turín derrotó 1 a 0 a Brasil con una recordada asistencia de Diego Maradona y una definición de Claudio Caniggia, resultado que dejó afuera a uno de sus máximos rivales.

Triunfos, penales y derrotas recordadas

El recorrido también tuvo resultados adversos. En Estados Unidos 1994, la Selección Argentina perdió 3 a 2 ante Rumania, mientras que en Rusia 2018 quedó eliminada tras caer 4 a 3 frente a Francia, que luego se consagró campeona del torneo.

Entre las victorias más recordadas aparece la de Francia 1998, cuando Argentina igualó 2 a 2 con Inglaterra y se impuso 4 a 3 en la definición por penales. También superó a México en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, por 2 a 1 y 3 a 1, respectivamente.

En Brasil 2014, el equipo venció 1 a 0 a Suiza con un gol de Ángel Di María en tiempo suplementario. La última experiencia en esta instancia fue en Qatar 2022, donde derrotó 2 a 1 a Australia para luego avanzar hasta la consagración.

El desafío ante Egipto

Con ese antecedente, la Selección Argentina buscará extender su balance favorable y meterse entre los ocho mejores del Mundial. La clasificación ante Cabo Verde dejó aspectos a corregir, pero también confirmó la capacidad del equipo para responder en un partido de alta exigencia.

El cruce será una nueva prueba para el ciclo de Scaloni, que llega a la fase eliminatoria con el objetivo de sostener la regularidad de los últimos años. Argentina no disputaba un partido de octavos desde Qatar 2022, cuando inició el camino hacia el título.

Ante Egipto, el seleccionado nacional pondrá en juego un lugar en los cuartos de final y la posibilidad de sumar otro resultado positivo a una instancia que, en términos históricos, suele ofrecerle buenos recuerdos.