La leche larga vida tendrá nuevas normas de calidad tras la actualización del Código Alimentario

El Gobierno incorporó al Código Alimentario Argentino un nuevo reglamento técnico del Mercosur para la leche UHT o larga vida. La medida actualiza los estándares de identidad y calidad que deberán cumplir los fabricantes.
El Gobierno nacional oficializó la incorporación de un nuevo reglamento técnico para la leche larga vida (UHT) al Código Alimentario Argentino. La medida fue dispuesta mediante una resolución conjunta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la ANMAT, con el objetivo de actualizar los requisitos de identidad y calidad que deben cumplir estos productos elaborados y comercializados en el país.
La resolución incorpora al ordenamiento argentino la Resolución 13/2023 del Grupo Mercado Común del Mercosur, que reemplaza normas vigentes desde mediados de la década de 1990 y adapta la legislación a los avances técnicos registrados en la industria láctea.
De esta manera, también se sustituye el artículo 560 bis del Código Alimentario Argentino, que regula específicamente las condiciones aplicables a la leche sometida al proceso de Ultra Alta Temperatura (UHT), conocida comercialmente como leche larga vida.
Qué establece el nuevo reglamento
La actualización define las características que deberá reunir la leche UHT en aspectos como su identidad, composición, calidad, condiciones higiénico-sanitarias, requisitos microbiológicos, parámetros físico-químicos y denominación comercial.
Además, mantiene la posibilidad de utilizar determinados estabilizantes autorizados y armoniza la normativa argentina con la vigente en el resto de los países del Mercosur, facilitando el comercio dentro del bloque regional.
Según los fundamentos de la resolución, la decisión responde a la necesidad de mantener actualizado el Código Alimentario Argentino frente a los avances tecnológicos registrados en la producción de alimentos y unificar los criterios regulatorios con los socios del Mercosur.
Qué cambia para los consumidores
La resolución no modifica la forma en que los consumidores compran o consumen la leche larga vida, ni implica cambios en su conservación o comercialización.
El principal impacto recae sobre los fabricantes, que deberán adecuar sus procesos a las nuevas exigencias técnicas incorporadas al Código Alimentario Argentino. La actualización apunta a establecer criterios uniformes de calidad para este tipo de productos y reemplaza reglamentos que llevaban casi tres décadas vigentes.