Autopartista cerró sorpresivamente y 20 familias quedaron en la calle

Los trabajadores de la autopartista Crucianelli SRL vivieron una escena inesperada este lunes al llegar a la planta ubicada en el barrio Cabildo, al sur de la ciudad de Córdoba. En lugar de comenzar su jornada, encontraron los portones de la fábrica soldados y sin ninguna comunicación oficial sobre el cierre de la empresa, por lo que quedaron sin empleo de un día para otro.

Tras la sorpresa inicial, los operarios iniciaron una protesta sobre avenida Armada Argentina al 1600 para reclamar respuestas. Según denunciaron, el último día de actividad había sido el viernes, cuando trabajaron normalmente durante ocho horas, sin recibir ningún aviso sobre el cierre.

"Hoy llegamos y nos dimos con los portones soldados, cosa que nos sorprende a mí y a los 20 trabajadores que estamos acá. No tuvimos ninguna notificación, no sé cómo va a terminar todo esto. Vamos a seguir acá hasta que vengan los dueños", afirmó el empleado Eduardo López en declaraciones al La Voz.

Trabajadores con más de 30 años de antigüedad

Entre los afectados hay operarios con décadas de trayectoria dentro de la empresa. Uno de ellos contó que llevaba 36 años trabajando en la planta. "Desayunamos con la fábrica cerrada. No sabés qué pensar ni qué hacer", expresó uno de los empleados, reflejando la incertidumbre que atraviesan las familias afectadas.

Un empleado confirmó a Canal10 que les deben la primera quincena, que hoy vencía la segunda, y que aguinaldo y vacaciones también están en el aire. "Trabajo teníamos. Si llegó a este punto fue por un mal negociado de los dueños, no por otra situación", remarcó.

El operario mostró su mano ante las cámaras: perdió parte de dos dedos en un accidente laboral dentro de la misma fábrica. "Hace 8 meses que no le pagan a la obra social y me cortaron los remedios. Hace 2 meses que no me dan nada para el remedio. Mi esposa tiene diabetes y tensión, los remedios no los puede dejar", relató.

La planta producía autopartes destinadas, de manera indirecta, a empresas como Toyota, a través de otras firmas proveedoras del sector automotor.

Denuncian salarios y aguinaldos impagos

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aseguraron que la empresa mantiene importantes deudas con los trabajadores. "Se debe el aguinaldo, una quincena y otros montos. Hay trabajadores que fueron enviados de vacaciones sin cobrar", denunció un delegado gremial que participó de la protesta.

Además, recordó que la situación de la empresa ya mostraba señales de deterioro. Hace algunos meses se produjeron despidos y se había planteado un escenario de posible quiebra, mientras que en junio fueron desvinculados otros 11 trabajadores.

Sin respuestas de la empresa

Hasta el momento no hubo ninguna comunicación formal por parte del propietario de Crucianelli SRL, quien, según señalaron los empleados, no se encontraba en la planta.

La ausencia de explicaciones incrementó la preocupación de los trabajadores, que continúan reclamando una respuesta sobre el futuro de la empresa y el pago de los haberes adeudados. "El viernes te vas de trabajar y el lunes no podés entrar más. Es como que llegues a tu casa y no te dejen pasar", resumió un representante gremial para describir el impacto que provocó el cierre repentino de la fábrica.