El programa "Todas las Voces" celebró sus 30 años y distinguió a los hacedores del Coro de la Ciudad

El programa "Todas las Voces" y el Coro de la Ciudad de Paraná celebraron este lunes sus 30 años de trayectoria con un acto realizado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La ceremonia reunió a coreutas, exdirectores, autoridades municipales y público en general para reconocer a quienes hicieron posible el crecimiento de una de las instituciones artísticas más representativas de la capital entrerriana.

Durante el encuentro se entregaron distinciones a los hacedores del proyecto, impulsado por Jorge Leyes y conducido durante muchos años por Malena Caraffa, quienes fueron destacados por su aporte a la consolidación del coro.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de Paraná, Rubén Clavenzani, sostuvo que la celebración representó "un acto de justicia" hacia quienes construyeron el espacio. "Celebramos los 30 años del coro y de Todas las Voces. Fue un proyecto ideado por Jorge Leyes que se presentó oportunamente cuando estaba don Humberto Cayetano Varisco y fue aprobado. Felizmente perduró como una institución artística que nos prestigia a todos los entrerrianos y diría a toda la región", expresó.

Un coro con identidad y puertas abiertas

Clavenzani resaltó que el Coro de la Ciudad se caracteriza por ser un espacio abierto a la comunidad, aunque con un importante trabajo de formación musical. "El hecho de que sea abierto no implica que no existan técnicas de afinación ni formatos ideales para proyectar la voz y entregar lo mejor a la ciudadanía", explicó.

30º aniversario del programa "Todas las voces" en el Juan L. Ortíz

También recordó los primeros pasos del conjunto vocal. "El coro debutó en Puerto Sánchez. Leyes recién recordaba aquellas callejuelas, con los chicos pescando al lado del río. Son imágenes que forman parte de la historia de este proyecto", evocó.

"Cantar sana y eleva el espíritu"

Durante su discurso, el funcionario reivindicó el valor social del canto y celebró que cada vez más personas vuelvan a participar de actividades corales. "No es imprescindible afinar; cantar sí. Cantar sana, eleva el alma, el espíritu y nos transforma", afirmó.

"Felizmente, creaciones como el Coro de la Ciudad vuelven a animar a la gente. Donde hay un coro hay vida y hay ganas de cantar", manifestó.

Una institución que sigue creciendo

Clavenzani destacó además la continuidad que tuvo el programa a lo largo de las distintas gestiones municipales y valoró el trabajo de los docentes que estuvieron al frente del coro durante estas tres décadas.

"Todo ha tenido continuidad a través de las gestiones y eso dice muchísimo. Hay gente con una enorme capacidad de convocatoria y por eso hoy tenemos más de un centenar de coreutas trabajando", sostuvo.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de las próximas actividades organizadas por el Coro de la Ciudad, entre ellas la gala prevista para el 8 de julio, a las 20.30, en el Teatro 3 de Febrero, en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Independencia argentina.