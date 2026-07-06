Paritaria docente: el Gobierno ofreció un aumento del 6% en dos tramos y los gremios la consideraron insuficiente

El Gobierno de Entre Ríos presentó este lunes una propuesta de actualización salarial tras la reunión de la paritaria docente. La oferta contempla un incremento del seis por ciento, remunerativo y bonificable, a abonarse en dos tramos.

En la reunión, participaron dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Tras el planteo de los gremios, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio, para el próximo miércoles (8 de julio), a las 18.

Foto: AGMER.

La propuesta presentada por el Ejecutivo establece un aumento del tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los haberes de septiembre.

Durante el encuentro, los representantes de los gremios docentes solicitaron una mejora de la oferta salarial.

Repercusiones tras el encuentro

Foto: Elonce.

Mónica Massetto, vocal del Consejo General de Educación (CGE), dialogó con Elonce tras el cierre de la reunión de este lunes: “Agradecemos la instancia de diálogo, de apertura y de poder volver a reunirnos a generar este debate y consenso. No hubo una aceptación, sino que fue declarada insuficiente. Nos reuniremos el miércoles a las 18 horas para dar tratamiento a las propuestas que ellos realizaron ante la mesa de hoy”, remarcó.

“Ratificamos el 3% en julio y en septiembre. Con la propuesta que ellos han hecho, las llevaremos a la mesa con el gobierno provincial. Después con la instancia que vamos a llevar adelante el miércoles vamos a ver a qué consenso llegamos nuevamente para que sea lo mejor para nuestros docentes, en el marco de la economía que está llevando adelante la provincia”, exclamó en otro punto.

Sobre la idea de llevar una propuesta superadora el miércoles, explicó: “La idea es esa. Hablaremos con el gobierno provincial, desde la transmisión de todos los debates que tuvimos hoy y las propuestas nuevas que ellos nos manifiestan para que llevemos a esa mesa. Obviamente que buscaremos la mejor (oferta) para llegar a un consenso con todos los gremios que hoy están representados en esta mesa”.