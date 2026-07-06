La experiencia inmersiva "Dinosaurios y el Mundo Jurásico" abrió sus puertas en Sala Mayo

La muestra "Dinosaurios y el Mundo Jurásico" quedó inaugurada este lunes en Sala Mayo como una de las principales propuestas para las vacaciones de invierno en Paraná. La experiencia inmersiva permanecerá abierta hasta el 26 de julio y ofrece un recorrido con dinosaurios de tamaño real, tecnología de realidad virtual y actividades interactivas para toda la familia.

El productor de Eureka Pop, Juan Manuel Almada, expresó su satisfacción por desembarcar en la capital entrerriana. "Estamos muy contentos de venir a Paraná. Hace mucho que teníamos ganas de estar acá y finalmente se dieron el tiempo, la forma y las condiciones. Vamos a estar hasta el 26 con una propuesta inmersiva que se puede recorrer con safaris, animadores, dinosaurios de tamaño real que rugen y se mueven, además de una experiencia de realidad virtual", explicó.

Según detalló, la propuesta busca combinar el entretenimiento con la innovación tecnológica. "Es una mezcla para que los chicos puedan disfrutar de dinosaurios en tamaño real, que nunca vieron en su vida, y también salir por un momento de lo analógico para meterse en lo digital con la realidad virtual y transportarse siglos atrás. Es una experiencia para sorprenderse, asustarse y divertirse", sostuvo.

Una atracción que convocó a miles de personas

Almada destacó la respuesta que obtuvo la muestra en otras ciudades de América Latina antes de llegar a Paraná. "Estuvimos en Colombia, donde hubo más de 400.000 espectadores; en Santiago de Chile, con más de 150.000, y también recorrimos Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba. En todos lados se dio la misma dinámica: mucha gente y muchísima expectativa", afirmó.

El productor consideró que existe un vínculo especial entre los dinosaurios y el público infantil. "Hay un amor muy especial entre dinosaurios y niños, desde siempre. Me parece que las películas hicieron que esto fuera posible, pero también ver un monstruo de nueve metros de altura genera las ganas de experimentarlo", indicó.

Una experiencia educativa e interactiva

Además del impacto visual, Almada remarcó el contenido educativo de la propuesta. Explicó que el recorrido puede realizarse acompañado por guías o de manera libre, según las preferencias de cada visitante. "No son solamente los animatronics. Hay una cuestión educativa de por medio. La experiencia puede hacerse guiada o por cuenta propia. En definitiva, cada chico vive su propia aventura y recorre la muestra a su manera", concluyó.

La exposición se presenta como una alternativa para que chicos y grandes conozcan más sobre el mundo jurásico mediante una experiencia que combina ciencia, entretenimiento y tecnología.