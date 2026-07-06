Cuota alimentaria: cuánto es el monto de referencia por hijo en julio de 2026 y cómo se calcula

La cuota alimentaria no tiene un monto mínimo fijado por la legislación argentina, pero su cálculo se apoya en distintos criterios judiciales y en la Canasta de Crianza elaborada por el INDEC.
La cuota alimentaria es una de las principales consultas que realizan padres separados al momento de definir las obligaciones económicas vinculadas con la crianza de sus hijos. Aunque existe la creencia de que la ley establece un monto mínimo o un porcentaje obligatorio sobre el salario del progenitor que debe realizar el aporte, la normativa vigente no fija una cifra específica para todos los casos.
En la práctica, cada situación es analizada de manera individual por la Justicia, que evalúa las condiciones económicas de ambos progenitores, las necesidades del niño o adolescente y el tiempo que cada uno dedica al cuidado. En ese proceso, uno de los indicadores que mayor relevancia adquirió durante los últimos años es la Canasta de Crianza que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Con la actualización correspondiente a mayo de 2026, los valores de esa canasta comenzaron a utilizarse como referencia para las negociaciones y revisiones de la cuota alimentaria durante julio, ya que permiten estimar el costo mensual de la crianza según la edad de cada hijo.
Cuáles son los valores de referencia por hijo
La Canasta de Crianza del INDEC calcula cuánto cuesta cubrir las necesidades básicas de un niño o adolescente, incorporando tanto los gastos de consumo como el valor económico del tiempo destinado al cuidado.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, los montos de referencia son los siguientes:
Menores de 1 año: $520.569
De 1 a 3 años: $620.125
De 4 a 5 años: $529.756
De 6 a 12 años: $665.950
Estas cifras no representan automáticamente el importe que debe abonar uno de los padres, sino el costo total estimado de la crianza mensual para cada franja etaria.
Por ese motivo, el monto de la cuota alimentaria puede ser muy diferente según las características particulares de cada familia y las decisiones adoptadas por la Justicia o acordadas entre las partes.
Cómo se determina la cuota alimentaria
Al momento de fijar una cuota alimentaria, los jueces tienen en cuenta diversos factores para lograr una distribución equitativa de las responsabilidades entre ambos progenitores.
Entre los principales aspectos que se analizan figuran los ingresos de cada padre, el tiempo efectivo de cuidado que asume cada uno, las necesidades específicas del hijo, la cantidad de hijos existentes y la situación patrimonial de ambas partes.
Esto significa que la Canasta de Crianza funciona como una herramienta orientativa, pero no reemplaza el análisis integral que exige cada expediente judicial.
En algunos casos, cuando existe un acuerdo entre los progenitores, el monto puede fijarse de común acuerdo siempre que garantice adecuadamente los derechos del niño. Cuando no hay consenso, será la Justicia quien determine el importe correspondiente.
Qué establece la legislación argentina
El Código Civil y Comercial de la Nación dispone que ambos progenitores tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de sus hijos en proporción a sus posibilidades económicas y a las necesidades de los menores.
La obligación alimentaria no se limita únicamente a la provisión de alimentos. También comprende los gastos relacionados con la vivienda, la educación, la salud, la vestimenta, el transporte, las actividades recreativas y todas aquellas necesidades indispensables para el desarrollo integral del niño o adolescente.
Si bien muchas resoluciones judiciales establecen cuotas cercanas al 20% o al 30% de los ingresos del progenitor no conviviente, ese porcentaje no surge de una obligación legal. Se trata de un criterio que suele utilizarse en determinados casos, aunque cada situación se analiza de manera independiente.
En consecuencia, no existe una fórmula única para calcular la cuota alimentaria. El monto dependerá de las circunstancias particulares de cada familia, del nivel de ingresos de ambos progenitores y de las necesidades concretas del hijo, siempre bajo el principio de garantizar su bienestar y desarrollo integral.