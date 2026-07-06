Operativo de castración: buscan voluntarios y donaciones para asistir a animales en barrio San Martín

REDACCIÓN ELONCE
El operativo de castración que se realizará en barrio San Martín busca sumar voluntarios y recibir donaciones para acompañar a los animales que serán atendidos durante tres jornadas. Desde la organización No Somos Invisibles remarcaron la importancia de continuar con un trabajo sostenido.
El operativo de castración en barrio San Martín reunirá a distintas organizaciones protectoras que trabajan para asistir a animales en situación vulnerable. La iniciativa se llevará adelante los días 20, 21 y 22 de julio en el Merendero de Orejas, con la participación del Castrador Móvil y el acompañamiento de voluntarios que colaborarán durante las jornadas.
Camila Scavia, referente de No Somos Invisibles, dialogó con Elonce y explicó la realidad que atraviesan los animales del barrio, además de convocar a la comunidad a sumarse a esta acción solidaria.
“Somos varias protectoras (que se suman) porque es un barrio muy grande, donde se ven cosas terribles. La situación de los animales es horrible verla”, expresó.
La referente recordó que anteriormente se había realizado un operativo junto al municipio y destacó la necesidad de sostener este tipo de acciones en el tiempo para lograr resultados concretos.
Una tarea voluntaria para asistir a perros y gatos
“Hace un año hicimos un operativo de castración con el municipio. Pedimos volver para hacer un trabajo cíclico y que haya resultados. Lo cierto es que no hemos tenido respuestas, pero nos enteramos que van a haber tres días de operativos”, agregó Scavia.
Ante esta nueva oportunidad, las organizaciones comenzaron a organizar una red de voluntarios que permita cubrir las distintas tareas necesarias durante las jornadas. El trabajo incluye acompañar a los animales antes y después de la intervención, trasladarlos y garantizar que puedan recuperarse correctamente.
“Nos organizamos para toda la gente que se quiera sumar es un trabajo voluntario de ir a la mañana, buscar un animal, sostenerlo el día de la castración y devolverlo cuando esté castrado. Seguramente vamos a hacer un censo, que va a ser un sábado que es cuando más gente puede. El operativo se va a realizar el 20, 21 y 22 de julio de 7:30 en el Merendero de Orejas, donde se va a llevar a cabo el operativo, y a las 12:00 estará terminando”, explicó.
Solicitan donaciones para acompañar la recuperación
Además de voluntarios, las organizaciones solicitaron la colaboración de vecinos que puedan aportar elementos necesarios para el cuidado de los animales durante y después de las castraciones.
“Necesitamos de todo un poquito: abrigo más que nada para cuando salen de la anestesia brindarles un poquito de calor. También bravecto o cualquier pastilla que venga para la sarna porque es lo que más vemos. Si a alguien le sobran pipetas, desparasitarios o demás, son bien recibidas. Necesitamos nylon para tapar los animales”, afirmó.
Quienes deseen participar pueden comunicarse a través de las redes sociales de No Somos Invisibles, Rock My Dogs u otras organizaciones que formarán parte del operativo. También existe la posibilidad de colaborar económicamente mediante el alias los.invisibles.mp.
La iniciativa apunta no solo a resolver una necesidad inmediata, sino también a avanzar en un control responsable de la población animal del barrio, donde los proteccionistas advierten una situación compleja.
Expectativas y prioridad para hembras
Sobre la cantidad de animales que esperan poder atender durante las tres jornadas, Scavia explicó que la demanda podría superar ampliamente la capacidad disponible y que buscarán priorizar aquellos casos que permitan evitar nuevas camadas.
“Vamos con expectativas bajas, porque seguramente necesitaremos más de 75 animales. Salud Animal nos da 25 animales por día en el Castrador Móvil. Vamos a intentar de priorizar hembras para evitar pariciones”, comentó.
Desde la organización remarcaron que el acompañamiento de la comunidad será fundamental para que el operativo pueda desarrollarse de manera efectiva. La convocatoria permanece abierta para quienes puedan colaborar con tiempo, materiales o donaciones.