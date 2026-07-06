"Hablar en Argentina de Entre Ríos culturalmente es hablar de los hermanos Cuestas”, afirmó el periodista Santiago Rinaldi

La muerte de Rubén Cuestas marcó un momento de profundo dolor para la música entrerriana. El reconocido artista, integrante junto a su hermano Néstor del histórico dúo Los Hermanos Cuestas, dejó una huella imborrable en varias generaciones de argentinos que conocieron y valoraron las canciones de la provincia.

En diálogo con Elonce, el periodista y locutor Santiago Rinaldi, amigo y vecino del músico, recordó con emoción la figura de quien consideró mucho más que un artista consagrado. “(Lo recuerdo) como un gran amigo y generoso, que junto a Néstor, me dieron oportunidades importantísimas hace 40 años atrás”, expresó al recordar el vínculo personal que mantuvieron durante décadas.

Un legado que trascendió las fronteras de Entre Ríos

Rinaldi destacó que la importancia de Rubén y Néstor Cuestas no estuvo solamente en su calidad artística, sino también en la capacidad que tuvieron para difundir la identidad cultural entrerriana y abrir caminos para otros músicos y compositores.

Su amigo Santiago Rinaldi lo recordó. Foto: Elonce.

“Lograron una obra extraordinaria que va a ser insuperable en cuanto al objetivo que se persigue siempre, que es el de concientizar a las nuevas generaciones de nuestra música”, señaló el entrevistado.

El periodista remarcó que los Hermanos Cuestas consiguieron algo excepcional dentro de la música popular argentina: llevar las expresiones de Entre Ríos a escenarios nacionales y convertirlas en parte de la memoria colectiva. “Hablar en Argentina de Entre Ríos culturalmente o popularmente es hablar de los hermanos Cuestas”, afirmó.

También resaltó el papel fundamental que tuvieron en la difusión de grandes autores entrerrianos, especialmente Linares Cardozo, cuya obra alcanzó una dimensión nacional a través de la interpretación y promoción realizada por el reconocido dúo.

Foto: Archivo Elonce.

La generosidad de Rubén Cuestas con otros artistas

Uno de los aspectos más destacados por Rinaldi fue la permanente ayuda que Rubén y Néstor brindaron a otros músicos. En una época donde acceder a una grabación profesional era mucho más complejo que en la actualidad, los hermanos impulsaron a numerosos artistas de la provincia.

“Hasta Buenos Aires llevaron muchos músicos y muchos cantores de distintos pueblos”, recordó. Según explicó, también acompañaron proyectos que permitieron que artistas entrerrianos pudieran registrar sus obras cuando la industria discográfica exigía grandes esfuerzos económicos y técnicos.

“Si no hubiese sido por los hermanos Cuestas, no hubiese trascendido la obra de Linares Cardoso, como trascendió”, sostuvo categóricamente Rinaldi al analizar la dimensión cultural de su aporte.

Foto: Archivo Elonce.

El entrevistado explicó que, si bien existen numerosos artistas talentosos dentro del folclore, la capacidad de los Hermanos Cuestas para lograr una llegada masiva y popular fue un fenómeno difícil de repetir.

Una voz que seguirá viva en la cultura popular

A pesar de la tristeza por la despedida, Rinaldi destacó que el legado de Rubén Cuestas continuará vigente a través de sus canciones, registros audiovisuales y la influencia que dejó en nuevas generaciones de músicos.

“Nos quedan sus voces, nos quedan videos”, expresó durante la entrevista, al referirse a la permanencia de una obra que seguirá siendo difundida y valorada.

Además, recordó la decisión de los hermanos de instalarse en Buenos Aires para enfrentar un mercado competitivo y lograr que la música entrerriana tuviera un espacio dentro del panorama nacional.