Rubén Cuestas dejó una marca imborrable en la cultura entrerriana y su fallecimiento generó un profundo pesar entre músicos, compositores y artistas de toda la provincia. Uno de quienes lo recordó con mayor emoción fue Víctor Acosta, integrante de Las Voces de Montiel, quien compartió numerosos escenarios con el histórico dúo conformado por Rubén y Néstor Cuestas.

En diálogo con Elonce, Acosta aseguró que la noticia provocó una gran conmoción entre los artistas de Entre Ríos y destacó el enorme aporte que Los Hermanos Cuestas realizaron para difundir la música provincial en todo el país.

"Anoche nos comunicábamos entre músicos de distintos lugares de Entre Ríos cuando supimos esta triste noticia y ahí comprobé una vez más el valor que tuvieron Rubén y Néstor para nuestra cultura", expresó.

El cantor sostuvo que el fallecimiento de Rubén representa una pérdida muy importante no solo para el folclore entrerriano, sino también para varias generaciones de músicos que encontraron en Los Hermanos Cuestas un ejemplo a seguir.

"Llevó la música entrerriana a lo más alto": el emotivo homenaje de Víctor Acosta a Rubén Cuestas

"Abrieron el camino para todos los músicos entrerrianos"

Acosta recordó que el dúo fue determinante para que numerosos autores provinciales lograran trascender las fronteras de Entre Ríos. "Rubén fue muy importante para nuestra cultura, pero también para muchos músicos que seguimos la huella de Los Hermanos Cuestas", afirmó.

El artista recordó además un emotivo homenaje realizado en vida. "Cuando Las Voces de Montiel cumplimos 45 años, en el Teatro 3 de Febrero le regalamos un cuadro pintado por mi esposa. Ver la alegría en el rostro de Rubén fue una enorme satisfacción", relató.

En ese sentido, reflexionó sobre la importancia de reconocer a los grandes referentes mientras aún están presentes. "Los argentinos tenemos la costumbre de homenajear a la gente cuando ya no está. Nosotros, por suerte, pudimos hacerlo en vida", señaló.

La generosidad de un referente de la música provincial

Víctor Acosta destacó especialmente la sencillez y el compromiso que siempre caracterizaron a Rubén Cuestas. "Yo tengo que agradecerle toda la vida a Rubén y a Néstor. Imaginate lo que significa para un simple autor de un pueblo como Diamante que ellos te ofrezcan grabar tus canciones y llevarlas por todo el país", expresó.

Según recordó, esa actitud generosa permitió que numerosos compositores entrerrianos alcanzaran una difusión inédita. "Ellos hicieron conocer a Jorge Méndez, Linares Cardozo, Mondragón y tantos otros autores. Fueron muy generosos y engrandecieron la cultura entrerriana a nivel nacional e internacional", sostuvo.

Acosta remarcó que el aporte del histórico dúo trascendió la interpretación musical y se convirtió en una verdadera embajada cultural de Entre Ríos. "Pusieron la música entrerriana en el lugar más alto del folclore argentino. Llevaron a Cosquín la Sinfónica, el Coro de La Verdiana y la obra de Linares Cardozo", recordó.

"Sin Los Hermanos Cuestas la obra de Linares no hubiera llegado igual"

Para el integrante de Las Voces de Montiel, resulta imposible explicar la difusión del repertorio entrerriano sin mencionar a Los Hermanos Cuestas. "La obra de Linares Cardozo no hubiese sido conocida tal como hoy la conocemos si no fuera por Los Hermanos Cuestas", afirmó.

También destacó el profundo vínculo emocional que los músicos generaban con los entrerrianos radicados fuera de la provincia. "Los desarraigados de Entre Ríos saben de lo que hablo. Cuando escuchaban a Los Hermanos Cuestas desde lejos, seguro que se les caía una lágrima", expresó.

Y agregó: "Hoy esa lágrima nos cae a todos los que despedimos a un referente tan grande como fue Rubén Cuestas".

Un legado que continuará vigente

Finalmente, Acosta aseguró que continuará difundiendo la historia y el legado de Los Hermanos Cuestas a través de su trabajo como escritor y músico. "Como escritor me comprometo a seguir escribiendo sobre ellos y a seguir valorando la obra de Los Hermanos Cuestas. Por suerte ya los tengo presentes en mis libros", señaló.

También envió un mensaje de acompañamiento a la familia del artista. "Queremos mandarle un gran abrazo a toda la familia, especialmente a Lautaro y a Servando. Les damos las gracias por el papá que nos dieron y porque ellos también siguen llevando adelante nuestra cultura", concluyó.