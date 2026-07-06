La garrafa social cambió de esquema: quiénes pueden pedir el subsidio

La garrafa social cambió su modalidad de acceso y ahora se gestiona a través del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, conocido como ReSEF. El esquema reemplazó al ex Programa Hogar y está destinado a hogares que utilizan gas envasado y cumplen con los criterios establecidos por el Gobierno nacional.

La inscripción es obligatoria para quienes utilizaban el beneficio anterior y todavía no realizaron el trámite dentro del nuevo registro. Según la información oficial, no existe una fecha límite para anotarse, aunque quienes no completen la solicitud no podrán acceder al descuento al momento de comprar la garrafa.

El beneficio alcanza a usuarios de garrafas de gas licuado de petróleo de 10 kilos. Durante el período invernal, comprendido entre abril y septiembre, contempla hasta dos unidades mensuales por hogar. En los meses de menor demanda, la cobertura se reduce a una por mes.

Cómo se aplica el descuento

La garrafa social funciona mediante un reintegro directo al momento de realizar la compra en comercios habilitados. El monto vigente informado por el Gobierno es de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos incluida dentro del beneficio.

Para que se aplique el descuento, el pago debe realizarse mediante código QR a través de BNA+, MODO o las aplicaciones de bancos adheridos a esa plataforma. El reintegro no se acredita cuando la operación se realiza por transferencia bancaria, por lo que resulta necesario utilizar alguna de las billeteras virtuales habilitadas.

El beneficio únicamente puede ser utilizado por el titular de la solicitud aprobada en el ReSEF. Además, quienes ya cuentan con una inscripción por el servicio de electricidad deben ingresar a la plataforma y actualizar la información para incorporar el subsidio correspondiente al gas envasado.

Los requisitos para acceder

Para solicitar la garrafa social, los ingresos netos mensuales del hogar deben ser inferiores al equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con los valores que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El cálculo considera los ingresos del conjunto de las personas que conviven en la vivienda.

También pueden ser incluidos los hogares que tengan entre sus integrantes a una persona con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, Certificado Único de Discapacidad o Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. A la vez, el sistema contempla indicadores patrimoniales para determinar si corresponde o no el acceso al beneficio.

Quedan excluidos, entre otros casos, los hogares con tres o más inmuebles, vehículos de hasta tres años de antigüedad —salvo excepciones vinculadas al CUD—, embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios.

El trámite para anotarse

La gestión se realiza desde el sitio oficial de Subsidios Energéticos Focalizados, donde se debe seleccionar la opción “Inscribite al ReSEF” y completar el formulario con la información requerida. Para avanzar, se solicita el DNI vigente, el CUIL de los integrantes mayores de 18 años y una dirección de correo electrónico de uso frecuente.

También se deben tener a mano los datos que figuran en la factura de luz o gas por red, como número de medidor, cliente, cuenta, servicio o NIS. La inscripción puede realizarse incluso cuando la factura no está a nombre de la persona que solicita el subsidio, siempre que se informen correctamente los datos del hogar.

Una vez enviada la solicitud, el estado puede consultarse desde la sección Trámites de Mi Argentina, donde figurará como “en proceso”, “aprobada” o “denegada”. En caso de rechazo, existe la posibilidad de pedir una revisión ante la Secretaría de Energía mediante la plataforma de Trámites a Distancia.