Implementarán un nuevo protocolo para evitar la trata de personas en aeropuertos

El Gobierno nacional implementó un nuevo protocolo para reforzar la detección temprana de casos de trata de personas en los aeropuertos del país. La medida fue oficializada mediante la Resolución 468/2026 del Ministerio de Seguridad y establece procedimientos obligatorios para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La nueva normativa reemplaza el protocolo que estaba vigente desde 2018 y busca adaptar las herramientas de prevención e investigación a las modalidades actuales de este delito, que organismos internacionales describen como cada vez más complejas y organizadas.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que los aeropuertos representan puntos estratégicos para identificar posibles situaciones de trata debido al constante movimiento de pasajeros tanto dentro del país como hacia el exterior. Por ese motivo, el protocolo incorpora nuevas pautas de actuación y fortalece la coordinación entre las distintas áreas especializadas.

La resolución también dispone que parte de los anexos operativos tengan carácter reservado. El objetivo es resguardar estrategias de intervención cuya difusión podría comprometer investigaciones en curso o poner en riesgo a las víctimas y al personal encargado de los procedimientos.

Cómo funcionará el nuevo protocolo

El nuevo procedimiento será de cumplimiento obligatorio para todos los efectivos de la PSA que desempeñen funciones en los aeropuertos argentinos. Además, cada unidad deberá contar con oficiales especialmente designados para intervenir en posibles casos de trata de personas.

La Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual será la encargada de supervisar la aplicación del protocolo, actualizar sus contenidos cuando resulte necesario y coordinar acciones de capacitación y difusión para el personal.

Entre los principios establecidos por la normativa figuran la actuación inmediata, la protección integral de las posibles víctimas, la confidencialidad de la información y la evaluación permanente del riesgo durante todo el procedimiento.

El protocolo también remarca que toda intervención deberá evitar la revictimización y garantizar el respeto por los derechos de las personas involucradas. En los casos que incluyan niños, niñas o adolescentes, las actuaciones deberán regirse por el principio del interés superior del menor.

Qué situaciones busca detectar la PSA

La normativa define la trata de personas como la captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación, tanto dentro del país como hacia el exterior. Entre las modalidades contempladas aparecen la explotación sexual, el trabajo forzado, la esclavitud, los matrimonios forzados y la extracción ilegal de órganos.

El documento advierte que las organizaciones criminales suelen aprovechar situaciones de vulnerabilidad económica, migratoria, social o familiar para captar a las víctimas mediante engaños, amenazas, manipulación psicológica o falsas promesas laborales.

También señala que las mujeres y las niñas continúan siendo las principales víctimas de este delito, aunque los niños, adolescentes migrantes no acompañados, personas con discapacidad y miembros de comunidades originarias integran otros grupos considerados de mayor riesgo.

Con la implementación del nuevo protocolo, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de respuesta en los aeropuertos argentinos frente a un delito que, según informes internacionales, continúa modificando sus mecanismos de captación y traslado, lo que obliga a actualizar permanentemente las herramientas de prevención e investigación.