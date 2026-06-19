Más vuelos entre Argentina y Brasil: suman rutas a dos destinos clave del vecino país para el verano

La conectividad aérea entre Argentina y Brasil continúa en expansión y suma nuevas opciones de cara a la próxima temporada de verano. La aerolínea LATAM Airlines Brasil anunció que comenzará a operar vuelos directos desde Buenos Aires hacia Natal y Maceió, dos destinos clave del nordeste brasileño.

Los nuevos vuelos serán estacionales y estarán disponibles entre el 15 de diciembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027, con tres frecuencias semanales hacia cada destino desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Además, la compañía informó que incrementará su operación hacia Recife, pasando de una a cuatro frecuencias semanales, y mantendrá su servicio diario hacia Florianópolis durante toda la temporada alta.

Argumentos de la apertura de nuevas rutas

La medida responde a un contexto de fuerte crecimiento del turismo entre ambos países, impulsado por la alta demanda de destinos de playa y una mayor conectividad aérea. El nordeste brasileño, en particular, se ha consolidado como una de las regiones más dinámicas, con un notable incremento en la llegada de turistas internacionales.

Maceió

En el caso de Maceió, por ejemplo, se registró un aumento de hasta el 75% en las reservas de visitantes extranjeros a comienzos de 2026, lo que posiciona a la ciudad como uno de los destinos emergentes del mercado regional.

El turismo argentino, clave para Brasil

Argentina, por su parte, se mantiene como el principal mercado emisor hacia el vecino Estado. Durante 2025, más de 3,3 millones de argentinos visitaron ese país, y en el primer bimestre de 2026 la cifra ya alcanzó cerca de 1,2 millones de viajeros.

El crecimiento también se refleja en el transporte aéreo, que gana protagonismo frente a los viajes terrestres. Este cambio en el comportamiento de los turistas explica la decisión de las aerolíneas de ampliar rutas y frecuencias.

Actualmente, el mercado aerocomercial entre ambos países presenta una fuerte competencia, con compañías como Aerolíneas Argentinas, GOL Linhas Aéreas, Flybondi y JetSMART, que también han reforzado su oferta para la temporada alta.

Se estima que los vuelos entre Argentina y Brasil crecerán más del 30% durante el verano, con una oferta cercana a 1,5 millones de asientos. Este escenario se ve favorecido por el acuerdo de “cielos abiertos” firmado en 2024, que eliminó restricciones operativas y permitió a las aerolíneas expandir sus servicios de acuerdo a la demanda.