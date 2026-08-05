Reconocieron al guardavidas que rescató a una perrita en medio de la creciente del río Uruguay

El intendente de Colón, José Luis Walser, recibió a Damián Pires para reconocer públicamente su vocación de servicio y la valiente intervención que protagonizó durante la creciente del río Uruguay, al rescatar a una perra que se encontraba atrapada entre elementos flotantes y con dificultades para salir del agua.

El episodio ocurrió durante la mañana del sábado 1.º de agosto, en una jornada de lluvia y mientras la ciudad atravesaba una nueva creciente del río Uruguay.

Damián, quien presta tareas en el Complejo Termal, advirtió que una perra conocida en el lugar como "Manchita" se encontraba dentro del agua, rodeada por juncos, ramas y otros elementos arrastrados por la corriente. En un primer momento, junto a sus compañeros, intentó atraerla mediante llamados y silbidos, pero el animal estaba agotado y no lograba liberarse.

Antes de ingresar al agua, Pires evaluó las condiciones del lugar, procuró contar con el respaldo de otro trabajador y tomó un elemento de flotación utilizado para tareas de rescate. Luego se acercó hasta el sitio, liberó al animal y consiguió retirarlo de la zona de peligro.

Durante el encuentro, Damián explicó que su decisión no fue impulsiva, sino que estuvo acompañada por los conocimientos adquiridos a través de su formación como guardavidas y bombero voluntario. "Uno, dentro del conocimiento que tiene, sabe que primero la prioridad es la seguridad: ver bien dónde nos vamos a meter y qué es lo que queremos hacer", expresó.

También recordó el momento en que decidió intervenir: "No me tiré enseguida; pasó un tiempo. Cuando vi que estaba cansada y que ya no reaccionaba de la misma manera, dije: 'No la voy a dejar'".

Una vocación de servicio que inspira

Walser destacó que el reconocimiento trasciende el rescate y pone en valor una conducta sostenida de compromiso con los demás. "Más allá del acto en sí, esto viene de la mano de algo que ya tenés incorporado, que es una vocación de servicio. Tu accionar y tu forma de hacer terminan siendo un ejemplo para los otros servidores públicos, que son tus compañeros", afirmó el Intendente.

Pires también se desempeña como bombero voluntario y cuenta con formación permanente en salvamento, guardavidas y actividades vinculadas al buceo. Su preparación le ha permitido participar en distintas intervenciones y situaciones de emergencia. "La verdad es que es un gesto hermoso y sirve de ejemplo para muchos", agregó Walser.

El reconocimiento fue formalizado mediante el Decreto N.º 0538/2026, fechado el 3 de agosto, en el marco de las Menciones Especiales previstas en el artículo II.11 del Estatuto del Servicio Público Municipal, establecido por la Ordenanza N.º 11/2023.

La norma permite destacar a los servidores públicos que hayan realizado una labor o un acto de mérito extraordinario. Además de la entrega del diploma y de una copia del Decreto, la distinción será registrada en el legajo personal de Damián Pires.

Al recibir el reconocimiento, Damián agradeció el acompañamiento y reafirmó su compromiso: "Uno no lo hace por esto, pero obviamente es un mimo al alma. Si lo tengo que hacer otra vez, lo haría mil veces más, siempre teniendo en cuenta la seguridad primero, porque en casa hay familia o alguien que nos está esperando".

Asimismo, remarcó que "el pilar fundamental es la capacitación", como herramienta indispensable para actuar responsablemente ante una situación de emergencia.

La Municipalidad de Colón agradece a Damián Pires en nombre de toda la comunidad colonense y destaca su conducta como una expresión concreta de solidaridad, preparación y vocación de servicio.