Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado: “Está todo aclarado”

Facundo Moyano quedó en libertad este martes luego de ser indagado por la Fiscalía en el marco de la investigación por presuntas agresiones contra su novia, Candela Arizaga. Al retirarse de la sede judicial, el exdiputado aseguró: “Está todo aclarado”.

Moyano había sido trasladado a la Fiscalía luego del allanamiento realizado en su domicilio. La investigación se inició por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con intervención del auxiliar fiscal Julián Pistone, quedó a cargo de las actuaciones. Luego de prestar declaración, Moyano recuperó la libertad, mientras la causa continuará con diferentes medidas de prueba.

Foto: NA.

El allanamiento en el departamento de Moyano

El procedimiento se desarrolló durante la tarde en el departamento ubicado sobre avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. Personal de la Policía de la Ciudad llevó adelante el allanamiento por disposición judicial.

Durante el operativo fueron secuestrados dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. Los investigadores buscarán determinar si los dispositivos contienen conversaciones u otros elementos que puedan resultar relevantes para reconstruir las circunstancias del episodio.

Los efectivos encontraron además una jeringa que contenía un líquido. El elemento fue secuestrado y se dispuso que su contenido sea analizado en un laboratorio para establecer de qué sustancia se trata. Fuentes del caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que no se encontraron drogas en la vivienda.

Candela Arizaga recibió el alta

En paralelo, Candela Arizaga, novia del exdiputado, recibió el alta médica durante la tarde de este martes. La joven de 23 años había permanecido en el Hospital Pirovano luego del episodio que derivó en la intervención judicial.

Según confirmaron fuentes vinculadas con la causa a la Agencia Noticias Argentinas, Arizaga se habría retirado del establecimiento asistencial acompañada por sus familiares.

Su entrevista forma parte de las medidas de prueba dispuestas para determinar qué ocurrió. También se ordenaron la toma de testimonios y el relevamiento de diferentes registros que puedan aportar información a la investigación.

Las medidas que continúan en la causa

Entre las diligencias previstas se encuentra el análisis de cámaras de seguridad que pudieran haber registrado movimientos relacionados con el hecho investigado. Los investigadores también avanzarán con los testimonios y las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.

Asimismo, será sometido a estudios el líquido encontrado dentro de la jeringa localizada durante el allanamiento. Los resultados permitirán determinar su composición y establecer si el elemento tiene alguna vinculación con el episodio.

Tras cumplir con la declaración prevista ante la Fiscalía, Facundo Moyano quedó en libertad. Al abandonar la sede judicial se refirió brevemente a la situación y afirmó: “Está todo aclarado”. La investigación, no obstante, continuará con las medidas de prueba dispuestas para esclarecer las circunstancias del caso.