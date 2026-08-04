Facundo Moyano fue trasladado a la Fiscalía tras el allanamiento en su departamento

Facundo Moyano fue trasladado este martes a la Fiscalía para ser indagado luego del allanamiento realizado en su domicilio, en el marco de la investigación por presuntas agresiones contra su novia, Candela Arizaga. El exdiputado es investigado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

El procedimiento judicial avanzó durante la jornada con distintas medidas destinadas a reconstruir lo sucedido. Entre ellas, se dispuso el análisis de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y una entrevista con la denunciante, además de las pericias sobre los elementos secuestrados durante el allanamiento.

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con intervención del auxiliar fiscal Julián Pistone, quedó a cargo de tomarle declaración. Moyano fue trasladado desde Barracas hasta la sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Qué encontraron durante el allanamiento

El procedimiento en el departamento de Moyano se realizó durante la tarde en una vivienda ubicada sobre avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. Allí trabajó personal de la Policía de la Ciudad por disposición de la Justicia.

Foto: NA.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que durante el allanamiento fueron secuestrados dos teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a peritajes como parte de las medidas ordenadas para intentar determinar las circunstancias que rodearon el episodio investigado.

Los efectivos también hallaron una jeringa que contenía un líquido. El elemento quedó secuestrado y su contenido será analizado en un laboratorio para establecer de qué sustancia se trata. De acuerdo con las primeras informaciones del caso, no se encontraron drogas en el domicilio durante el procedimiento.

Candela Arizaga recibió el alta médica

En paralelo al avance de la investigación, Candela Arizaga recibió el alta médica durante la tarde de este martes. La joven, de 23 años, permanecía en el Hospital Pirovano luego del episodio que dio origen a la causa contra Moyano.

Según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, Arizaga abandonó el centro asistencial acompañada por familiares. Su testimonio forma parte de las medidas consideradas relevantes para reconstruir lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades.

La investigación tiene como eje las presuntas lesiones y la supuesta privación ilegítima de la libertad de la joven. La causa es abordada bajo el contexto de violencia de género y permanece en plena etapa de recolección de pruebas.

Cámaras y testimonios, entre las medidas de prueba

Entre las diligencias ordenadas por los investigadores se encuentra el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad que puedan haber registrado movimientos relacionados con el episodio. También se dispuso tomar declaración a potenciales testigos.

A estas medidas se sumarán los análisis de los teléfonos celulares secuestrados en el departamento. Los investigadores buscarán establecer si los dispositivos contienen comunicaciones u otros elementos que puedan aportar información relevante para determinar la secuencia de los acontecimientos.

La jeringa hallada durante el procedimiento también será objeto de estudios específicos. Será el resultado del análisis de laboratorio el que permita determinar qué contenía el elemento y si guarda algún tipo de vinculación con el hecho que se encuentra bajo investigación.

Moyano, ante la Fiscalía

Tras finalizar el allanamiento, Facundo Moyano fue trasladado a la sede de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial. El exdiputado quedó bajo investigación por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

La intervención de la Unidad de Flagrancia Norte continuará con la incorporación de las pruebas reunidas durante los procedimientos y las declaraciones previstas. En ese marco, los investigadores procurarán establecer con precisión qué ocurrió y evaluar los distintos elementos incorporados al expediente.

Mientras tanto, la causa continuará con las pericias sobre los objetos secuestrados, el análisis de registros de cámaras y la recepción de testimonios. Estas medidas serán determinantes para esclarecer el episodio que derivó en la investigación judicial contra Moyano.