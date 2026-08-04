El Niño condicionará el fin del invierno: cómo serán las lluvias y temperaturas hasta octubre y cómo afecta a Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El Niño condicionará el final del invierno y el comienzo de la primavera en Argentina. El pronóstico climático para agosto, septiembre y octubre anticipa una tendencia a mayores precipitaciones en distintas regiones, mientras el Litoral tendrá temperaturas entre normales y superiores.
El Niño condicionará el final del invierno y la transición hacia la primavera en Argentina, con una mayor influencia sobre el comportamiento de las lluvias y las temperaturas durante agosto, septiembre y octubre. La perspectiva climática trimestral muestra una tendencia a precipitaciones por encima de los valores habituales en diferentes sectores del país y condiciones térmicas más elevadas en el norte y centro.
El pronóstico climático, sin embargo, no significa que durante los próximos tres meses vaya a llover permanentemente ni permite determinar cuándo ocurrirán tormentas, olas de frío o períodos de temperaturas elevadas. Este tipo de perspectivas establece probabilidades sobre el comportamiento promedio de las variables meteorológicas en comparación con los registros históricos.
El escenario se encuentra condicionado por la evolución del fenómeno de El Niño, asociado a temperaturas superiores a las normales en el Pacífico ecuatorial y capaz de modificar los patrones de circulación atmosférica. Su influencia suele favorecer mayores precipitaciones sobre sectores del centro y este de Argentina, aunque no determina por sí sola las condiciones meteorológicas de cada jornada.
Dónde podrían registrarse más lluvias
La señal más significativa para el trimestre agosto-septiembre-octubre aparece en las precipitaciones. Las mayores probabilidades de lluvias superiores a las normales se concentran sobre el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el este de la Patagonia.
En el sur del Litoral, donde se encuentra Entre Ríos, junto con sectores del este bonaerense y el noroeste patagónico, las precipitaciones presentan mayores probabilidades de ubicarse entre los valores normales y superiores a los habituales. De esta manera, la provincia ingresará al tramo final del invierno y al inicio de la primavera dentro de un escenario que deberá seguirse especialmente a medida que avance el trimestre.
Por otra parte, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de Cuyo, Santiago del Estero, el este del Noroeste Argentino y sectores de Formosa y Chaco presentan una tendencia hacia precipitaciones dentro de los parámetros normales para esta época. El oeste del NOA continuará atravesando su habitual estación seca, sin una señal significativa de modificaciones.
El Litoral, bajo la influencia del fenómeno
La evolución de las precipitaciones tendrá especial importancia en el Litoral y la Cuenca del Plata, debido a la incidencia que períodos prolongados de lluvia pueden tener sobre las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. No obstante, la perspectiva trimestral por sí sola no permite anticipar eventuales crecidas ni establecer cuándo podrían producirse episodios de lluvias intensas.
La presencia de El Niño suele incrementar las probabilidades de precipitaciones abundantes en buena parte del noreste y centro-este argentino. Ese comportamiento climático obliga a mantener un seguimiento de los pronósticos de corto y mediano plazo, especialmente durante la transición hacia la primavera, cuando aumenta la interacción entre masas de aire con características diferentes.
Los episodios concretos dependerán del desplazamiento de frentes fríos, la disponibilidad de humedad y otros factores atmosféricos de menor escala. Por ese motivo, aun dentro de un trimestre lluvioso pueden producirse períodos secos prolongados, del mismo modo que una región con precipitaciones promedio puede atravesar una tormenta particularmente intensa.
Qué ocurrirá con las temperaturas hasta octubre
La perspectiva térmica también presenta una señal cálida para diferentes regiones. Las mayores probabilidades de temperaturas medias superiores a las normales comprenden al NOA, el centro-oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe y Córdoba.
En el Litoral, las temperaturas tienen mayores posibilidades de ubicarse entre normales y superiores a las normales. Esto supone que Entre Ríos podría atravesar el final del invierno con un promedio térmico dentro o por encima de los registros habituales, aunque esa tendencia no excluye la llegada de irrupciones de aire frío.
En cambio, buena parte de Cuyo, La Pampa, la provincia de Buenos Aires y el centro y norte de la Patagonia muestran mayores probabilidades de temperaturas cercanas a los valores normales para agosto, septiembre y octubre.
Por qué todavía pueden registrarse jornadas muy frías
Que una región presente temperaturas normales o superiores a las habituales no significa que el invierno haya terminado anticipadamente. Durante agosto y septiembre todavía pueden producirse ingresos importantes de aire frío capaces de provocar descensos bruscos de temperatura e incluso heladas.
También pueden aparecer períodos considerablemente más cálidos. Precisamente, una de las características de la transición entre invierno y primavera es la alternancia de masas de aire frío y cálido, capaz de generar fuertes variaciones térmicas en pocos días.
Por ese motivo, el valor promedio de los tres meses puede terminar por encima de los parámetros históricos aun cuando dentro del período hayan ocurrido varios episodios de frío intenso.
Cómo debe interpretarse un pronóstico trimestral
Una de las principales diferencias entre una perspectiva climática y un pronóstico meteorológico cotidiano está en el período analizado. Para elaborar la tendencia estacional, los registros históricos se dividen en categorías que permiten establecer probabilidades de valores inferiores a los normales, normales o superiores a los normales.
Por ejemplo, una mayor probabilidad de lluvias superiores a las normales no significa que habrá precipitaciones todos los días. Indica que existen mayores posibilidades de que el volumen acumulado durante el trimestre termine superando los valores considerados habituales para esa región y época del año.
La misma interpretación debe realizarse con las temperaturas. Una tendencia cálida representa un promedio trimestral y no impide que se produzcan irrupciones frías de corta duración. Para anticipar esos fenómenos es necesario recurrir a los pronósticos diarios, semanales y a los sistemas de alertas.
Un final del invierno marcado por la variabilidad
El escenario previsto para los próximos meses muestra así una transición estacional con importantes contrastes. La combinación entre la influencia de El Niño, el avance periódico de sistemas frontales y el progresivo aumento de las temperaturas hacia la primavera podría favorecer cambios frecuentes en las condiciones meteorológicas.
Para Entre Ríos y el resto del Litoral, el seguimiento estará especialmente centrado en la evolución de las precipitaciones. La tendencia apunta a registros entre normales y superiores a los habituales en parte de la región, al mismo tiempo que las temperaturas podrían ubicarse dentro o por encima de los promedios históricos.
La recomendación frente a este escenario es complementar las perspectivas trimestrales con los pronósticos de menor plazo y prestar atención a las alertas meteorológicas cuando sean emitidas. Serán esas herramientas las que permitan determinar con mayor precisión cuándo llegará un frente frío, dónde se desarrollarán tormentas y qué regiones podrían quedar expuestas a fenómenos de mayor intensidad durante el final del invierno y el comienzo de la primavera.