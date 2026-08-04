Por la crecida del arroyo, está suspendido el servicio de la balsa que une Paraná con Villa Urquiza

El río Paraná alcanzó este martes los 3,11 metros frente a la capital entrerriana y mantiene una tendencia creciente. El aumento del caudal del arroyo Las Conchas y el estado de los caminos obligaron a suspender el servicio de la tradicional balsa.
La creciente del río Paraná y de los cursos de agua de la zona, obligaron a suspender el servicio de la tradicional balsa que conecta la zona de Paraná con Villa Urquiza. De acuerdo al último registro, río tiene una altura de 3,11 metros, creció dos centímetros respecto de la medición anterior y continúa con tendencia creciente.
La interrupción momentánea del servicio de "La Maroma" se produjo principalmente por el importante aumento del caudal del arroyo Las Conchas, al que se sumaron las precipitaciones registradas durante los últimos días en distintos sectores de Entre Ríos y Paraná Campaña.
Como consecuencia, los caminos de tierra utilizados para llegar hasta la embarcación desde la zona de Colonia Avellaneda quedaron intransitables. Las condiciones del terreno empeoraron luego de las últimas lluvias, por lo que el servicio permanece momentáneamente interrumpido.
Trabajos para recuperar el paso de la balsa
Mientras el cruce permanece suspendido, los trabajadores realizan tareas para conservar el acceso a la balsa. Con palas retiran el barro que se acumula sobre ambas márgenes y dificulta todavía más el ingreso hasta la embarcación.
Carlos Cardenia, uno de los encargados del lugar, explicó que aguardan una mejora de las condiciones para poder retomar el servicio habitual.
El río Paraná llegó a los 3,11 metros
En paralelo, el río Paraná alcanzó este martes 4 de agosto una altura de 3,11 metros frente a la capital entrerriana. El registro representa una suba de dos centímetros y la tendencia continúa siendo creciente.
Pese al incremento observado durante las últimas mediciones, el nivel permanece todavía lejos de las marcas consideradas de riesgo. En Paraná, el nivel de alerta está establecido en 4,70 metros, mientras que el de evacuación se ubica en los 5 metros.
De esta manera, el río se encuentra actualmente 1,59 metros por debajo del nivel de alerta y 1,89 metros por debajo de la marca de evacuación. La atención se mantiene puesta en la evolución de la creciente y en el comportamiento de los cursos de agua menores, especialmente en aquellos sectores donde las lluvias complicaron los caminos y accesos.
La altura del río en los distintos puertos entrerrianos
El río Paraná alcanzó este martes los 4,18 metros en La Paz, con una suba de tres centímetros; 4,08 metros en Santa Elena, también tres centímetros más; y 3,60 metros en Hernandarias, donde aumentó dos centímetros. En los tres puntos, las alturas permanecen por debajo de los niveles de alerta.
El impacto de las lluvias en los caminos
La interrupción del servicio de la balsa está relacionada especialmente con las condiciones del arroyo Las Conchas y los caminos rurales que conducen al cruce. El barro acumulado impide actualmente una circulación segura por el sector.
La balsa constituye un tradicional paso entre la zona de Paraná Campaña y Villa Urquiza, por lo que su funcionamiento depende directamente de las condiciones del arroyo y del estado de los accesos.
Por el momento, el cruce continuará suspendido hasta que el nivel del agua y las condiciones del terreno permitan rehabilitarlo de manera segura. Los responsables del servicio indicaron que comunicarán la reapertura una vez que sea posible volver a utilizar el paso.