Preocupación por picadas y maniobras peligrosas en motos pese a operativos en Paraná

Las picadas de motos y maniobras peligrosas sobre avenida Almafuerte de Paraná volvieron a generar preocupación, luego de que nuevos videos registraran conductas imprudentes en una de las arterias más transitadas de la capital entrerriana. Desde la Policía indicaron a Elonce que durante los fines de semana se implementan operativos preventivos y controles vehiculares en la zona.

Las imágenes a las que accedió Elonce durante el último fin de semana mostraron a un joven circulando en moto mientras realizaba un “willy” o “caballito”, maniobra que consiste en avanzar con la rueda delantera elevada del pavimento.

Este tipo de prácticas supone un riesgo tanto para quien conduce como para otros usuarios de la vía pública, debido a la reducción del control del vehículo y a la posibilidad de provocar un siniestro ante cualquier imprevisto.

Qué controles realiza la Policía

Desde comisaría décima, que tiene jurisdicción en el sector, explicaron a Elonce que existe un dispositivo de seguridad dispuesto por la superioridad policial para los fines de semana.

El operativo se concentra principalmente sobre avenida Almafuerte y en inmediaciones de plaza Mujeres Entrerrianas. Según precisaron desde la fuerza, posteriormente se desarrollan controles aleatorios sobre motocicletas y otros vehículos que circulan por el sector.

Sin embargo, continúan llegando a Elonce registros de motociclistas que realizan maniobras riesgosas en la avenida, lo que volvió a poner el foco sobre una problemática que se repite especialmente durante los fines de semana.

Una avenida atravesada por graves siniestros

La preocupación adquiere mayor dimensión debido a los numerosos accidentes de tránsito registrados sobre avenida Almafuerte y otras arterias de intenso tránsito de Paraná. Algunos de esos episodios tuvieron consecuencias fatales.

Además, en apenas dos semanas se registraron dos muertes como consecuencia de graves siniestros viales ocurridos en la capital provincial, ambos actualmente bajo investigación judicial.

Choque fatal en Paraná (archivo Elonce)

Uno de los últimos casos fue el choque que provocó la muerte de Estefanía María Fernanda Sosa, de 35 años, en avenida Circunvalación y Churruarín. La joven viajaba junto a sus padres en una Renault Express cuando el vehículo fue embestido desde atrás por una Toyota SW4.

El conductor de la camioneta, Miguel Aníbal Núñez, fue imputado y la Justicia dispuso que cumpliera 40 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1.

Durante la audiencia judicial se informó que una pericia preliminar estimó que la Toyota SW4 circulaba a aproximadamente 140 kilómetros por hora antes del impacto. La investigación continuó para determinar las circunstancias del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

El joven que causó la muerte del policía retirado (foto Elonce)

El otro siniestro fatal había ocurrido una semana antes sobre el puente de avenida Circunvalación y Blas Parera. Allí perdió la vida Roberto Daniel Galván, de 52 años, oficial retirado de la Policía de Entre Ríos.

Dos muertes que volvieron a poner el foco en la seguridad vial

Galván circulaba en una motocicleta Honda Storm 125 cc cuando se produjo una colisión con un Toyota Yaris S 1.5 CVT al mando de Agustín Exequiel Alba. Ambos vehículos se desplazaban en el mismo sentido por Circunvalación, en dirección oeste-este.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. Tras la intervención policial, el conductor del automóvil quedó detenido luego de que el control de alcoholemia arrojara resultado positivo.

En este contexto, los nuevos registros de motociclistas realizando picadas o maniobras temerarias volvieron a poner en discusión las conductas de riesgo en las calles y avenidas de Paraná. Mientras la Policía sostuvo que mantiene dispositivos preventivos y controles durante los fines de semana, los videos recibidos por Elonce evidenciaron que las prácticas peligrosas continúan registrándose.