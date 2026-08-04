Conductor alcoholizado destrozó su camioneta al incrustarla contra un guardarraíl en Villaguay

Conductor alcoholizado destrozó su camioneta Toyota blanca al incrustarla contra el guardarraíl de la rotonda ubicada sobre acceso Carlos Fuertes de Villaguay. Como consecuencia del accidente, que se registró anoche, afortunadamente, no se reportaron lesionados.

De acuerdo a los datos a los que accedió Infor-Villaguay, el conductor de una camioneta Toyota blanca siguió derecho en inmediaciones a la rotonda de acceso Carlos Fuertes de Villaguay y terminó con el rodado incrustado en el guardarraíl.

Al momento del siniestro, a las 23.30 de este lunes, había presencia de neblina en el lugar.

Según publicó Infor-Villaguay, el conductor registró 2.36 gramos de alcohol por litro de sangre.

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