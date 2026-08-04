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La Escuela de Carnaval de Paraná lleva sus propuestas de formación a Nogoyá

La propuesta de la Escuela de Carnaval "Pedro Lemebel" de Paraná tiene lugar en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura" y comprende cuatro encuentros.

4 de Agosto de 2026
La Escuela de Carnaval de Paraná en Nogoyá
La Escuela de Carnaval de Paraná en Nogoyá

La propuesta de la Escuela de Carnaval "Pedro Lemebel" de Paraná tiene lugar en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura" y comprende cuatro encuentros.

La Escuela de Carnaval "Pedro Lemebel" de Paraná desarrolla en Nogoyá un ciclo gratuito de formación destinado a artistas, hacedores y personas vinculadas con esta expresión cultural. La propuesta tiene lugar en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura" y comprende cuatro encuentros.

 

Las capacitaciones están a cargo de integrantes de la Red de Artistas del Carnaval Paranaense: Nora Aracil dicta "De la idea a la calle: pensar la temática", sobre la construcción de enredos; Esteban Amatti aborda el neoplasticismo y las técnicas de reciclado de materiales; Tadeo Mansilla, la tecnología 3D aplicada al carnaval; y Aldana Del Mestre, la gestión cultural y la comunicación.

 

"Es muy valioso que Nogoyá impulse estos espacios, porque brindan a quienes hacen el carnaval la posibilidad de formarse, encontrarse y compartir experiencias. Cada instancia aporta herramientas, genera nuevas ideas y abre posibilidades para el desarrollo de las expresiones locales", destacó Aracil.

 

La iniciativa es impulsada en articulación con la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Nogoyá. Busca fortalecer y revalorizar el carnaval como expresión cultural, promover el intercambio de experiencias y saberes, y contribuir a su crecimiento en la comunidad.

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