La Escuela de Carnaval de Paraná lleva sus propuestas de formación a Nogoyá

La Escuela de Carnaval "Pedro Lemebel" de Paraná desarrolla en Nogoyá un ciclo gratuito de formación destinado a artistas, hacedores y personas vinculadas con esta expresión cultural. La propuesta tiene lugar en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura" y comprende cuatro encuentros.

Las capacitaciones están a cargo de integrantes de la Red de Artistas del Carnaval Paranaense: Nora Aracil dicta "De la idea a la calle: pensar la temática", sobre la construcción de enredos; Esteban Amatti aborda el neoplasticismo y las técnicas de reciclado de materiales; Tadeo Mansilla, la tecnología 3D aplicada al carnaval; y Aldana Del Mestre, la gestión cultural y la comunicación.

"Es muy valioso que Nogoyá impulse estos espacios, porque brindan a quienes hacen el carnaval la posibilidad de formarse, encontrarse y compartir experiencias. Cada instancia aporta herramientas, genera nuevas ideas y abre posibilidades para el desarrollo de las expresiones locales", destacó Aracil.

La iniciativa es impulsada en articulación con la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Nogoyá. Busca fortalecer y revalorizar el carnaval como expresión cultural, promover el intercambio de experiencias y saberes, y contribuir a su crecimiento en la comunidad.