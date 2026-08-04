La recaudación creció en julio impulsada por Ganancias

ARCA informó ingresos por $22,9 billones durante julio, con una suba nominal interanual del 35,1%. Ganancias impulsó el resultado, mientras el IVA quedó rezagado frente a la inflación.
La recaudación tributaria de julio alcanzó los $22,9 billones y registró una leve mejora en términos reales, impulsada principalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias. En contrapartida, el IVA mostró una pequeña caída frente al mismo período del año anterior una vez descontada la inflación.
Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos tributarios crecieron 35,1% nominal interanual durante julio. En los primeros siete meses de 2026, el organismo acumuló una recaudación de $132,5 billones, equivalente a un incremento nominal del 27,4%.
El resultado real dependerá del dato definitivo de inflación de julio. Sobre la base de estimaciones privadas, que ubicaron la variación interanual de precios en torno al 33,8%, la recaudación habría registrado una mejora cercana al 1,2% interanual en términos reales.
Ganancias impulsó los ingresos de julio
Uno de los principales factores que explicó el resultado fue el Impuesto a las Ganancias, que aportó aproximadamente $5,1 billones. En términos reales, los ingresos correspondientes a este tributo habrían aumentado más del 23% respecto de julio del año pasado.
El fuerte incremento tuvo, sin embargo, un componente extraordinario. Durante julio operaron vencimientos correspondientes a personas humanas que el año anterior habían impactado sobre la recaudación de junio. Por lo tanto, parte de la mejora respondió a una diferencia en el calendario tributario entre ambos períodos.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó un crecimiento real interanual del 1,2% para la recaudación total. Al analizar individualmente los impuestos, calculó que Ganancias aumentó 23,4% real, mientras Bienes Personales avanzó 26,7% y el Impuesto a los Combustibles, 25,7%.
Qué pasó con el IVA
El comportamiento del IVA, uno de los principales indicadores tributarios vinculados con la actividad económica y el consumo, mostró un panorama diferente. El impuesto recaudó aproximadamente $6,8 billones y registró una suba nominal interanual del 32,8%.
De acuerdo con los cálculos del IARAF, el IVA neto de devoluciones y reintegros habría disminuido 0,5% en términos reales respecto de julio de 2025.
Sin embargo, dentro del tributo se observaron comportamientos diferentes. El IVA impositivo, asociado principalmente al mercado interno, habría crecido 5,9% real, mientras que el IVA aduanero cayó 15,3%. El primero refleja operaciones realizadas durante el mes anterior, por lo que su desempeño está relacionado con la actividad y el consumo registrados en junio.
Varios impuestos continuaron en baja
Pese al leve crecimiento de la recaudación total, distintos tributos mostraron retrocesos reales. Según IARAF, varios de los principales impuestos acumularon siete meses consecutivos de caídas interanuales una vez descontado el efecto de los precios.
Las mayores bajas estimadas correspondieron a los Derechos de Importación, con 26,8%; Derechos de Exportación, con 22,7%; Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente, con 11,1%; e Impuestos Internos, con 9,7%.
Otro indicador relevante fueron los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. El instituto estimó una disminución real interanual del 3%, un comportamiento relacionado, entre otros factores, con la evolución de los salarios y del empleo formal.
Cuánto recaudó cada tributo
De acuerdo con los datos oficiales de ARCA, los ingresos correspondientes a la Seguridad Social alcanzaron los $6,3 billones, mientras que el Impuesto sobre los Créditos y Débitos aportó $1,5 billones.
Por Derechos de Exportación ingresaron alrededor de $1,1 billones y los Derechos de Importación y otros conceptos aportaron $575.667 millones. En tanto, el Impuesto a los Combustibles generó ingresos por $638.389 millones.
Bienes Personales, por su parte, aportó $171.056 millones. El comportamiento de los diferentes tributos mostró así un escenario heterogéneo: mientras Ganancias y algunos impuestos específicos crecieron por encima de la inflación estimada, otros vinculados con el comercio exterior y la actividad económica permanecieron en terreno negativo.
De esta manera, la recaudación tributaria consiguió un leve crecimiento real durante julio, aunque el resultado estuvo fuertemente influenciado por los vencimientos extraordinarios de Ganancias y convivió con caídas en varios de los principales impuestos nacionales.