Adolescente murió ahogado al ingresar a un río para recuperar un pato que había cazado

Un joven de 18 años murió ahogado al ingresar a un río para recuperar un pato que había cazado mientras se encontraba acompañado por un niño de 11 años. El trágico episodio ocurrió en el paraje Tala Yacu, departamento Salavina, en Santiago del Estero.

La víctima fue identificada como Darío Gigena, quien se encontraba cazando junto al menor, vecino de la localidad de Barrancas. En determinado momento, el joven ingresó a un brazo del río Saladillo del Rosario con la intención de recuperar un ave que había cazado.

Por circunstancias que deberán determinarse, Gigena tuvo dificultades cuando se encontraba en el cauce y terminó sumergido. El niño que lo acompañaba advirtió lo ocurrido y rápidamente pidió auxilio a vecinos y familiares.

El niño pidió ayuda a los vecinos

Alertadas por los gritos del menor, varias personas se acercaron hasta el río y se arrojaron al agua para intentar encontrar al joven. Los lugareños comenzaron una intensa búsqueda ante la desesperación de sus familiares.

Finalmente, lograron sacar a Gigena del agua. Sin embargo, el joven ya no presentaba signos vitales al momento de ser rescatado.

Personal del Hospital Distrital se hizo presente y examinó el cuerpo, tras lo cual confirmó oficialmente el fallecimiento. La situación generó profundo pesar entre familiares y vecinos que habían participado de las tareas con la expectativa de encontrarlo con vida.

La Justicia ordenó realizar una autopsia

Personal de la Subcomisaría de Villa Salavina había sido alertado sobre el posible ahogamiento y se trasladó hasta el lugar, situado a unos 18 kilómetros de esa localidad. Allí, los efectivos entrevistaron a la madre de la víctima, una mujer de 37 años, quien relató las circunstancias previas al episodio.

Una vez informada sobre lo ocurrido, la fiscal Victoria Ledesma dispuso la intervención de Criminalística para efectuar las pericias correspondientes y ordenó que se recibieran testimonios de las personas que presenciaron el hecho.

También participaron Bomberos y efectivos de la Comisaría Nº39. Los peritos realizaron tareas de fotografía y planimetría para documentar la escena donde ocurrió la tragedia.

Por disposición judicial, el cuerpo del joven fue trasladado hasta la morgue para la realización de la autopsia correspondiente, que permitirá completar las actuaciones sobre las causas de la muerte.

Mientras tanto, los investigadores procuraban reconstruir los últimos momentos de Gigena y establecer las circunstancias por las cuales tuvo dificultades después de ingresar al agua.

La causa continuó bajo intervención de la Fiscalía mientras familiares y vecinos del paraje permanecían conmocionados por la muerte del joven de 18 años que había ingresado al río para recuperar el pato que había cazado.