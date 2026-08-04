Realizaron allanamiento por el homicidio de un hombre de 46 años en el sur entrerriano

En el marco del homicidio de Milo Benjamín Auzqui, el hombre de 46 años asesinado de un disparo en Gualeguaychú, la policía allanó una vivienda en barrio Yapeyú y secuestró prendas de vestir consideradas de interés para el avance de la causa.

La diligencia fue realizada por efectivos de Comisaría Segunda en cumplimiento de una orden emanada de la autoridad judicial competente. El procedimiento contó además con la colaboración del Grupo Especial GEG y personal de Policía Científica.

Según informaron a Elonce, en el allanamiento se logró el secuestro de prendas de vestir que quedaron incorporadas a la investigación y las actuaciones continuaron bajo las directivas de la Justicia.

El homicidio ocurrió durante la madrugada

El crimen ocurrió durante la madrugada del lunes 3 de agosto, en la zona de calles España y Güemes. La víctima fue identificada como Milo Benjamín Auzqui, de 46 años.

La Policía acudió al lugar después de recibir un llamado que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego. Al arribar, los efectivos encontraron al hombre sin vida y constataron que presentaba una herida provocada por un disparo. En la escena también fueron halladas vainas calibre .22.

El subjefe de la Departamental Gualeguaychú, comisario Mauricio Asler, había confirmado a Elonce que el cuerpo presentaba una herida de arma de fuego y que las tareas desarrolladas posteriormente permitieron detener al presunto autor del hecho.

Allanamiento por el crimen de Auzqui

Los primeros allanamientos y la detención

Durante las primeras horas de la investigación se había realizado otro procedimiento en una vivienda del barrio Yapeyú. En aquella oportunidad, los efectivos secuestraron un teléfono celular y cartuchería de distintos calibres, aunque el principal sospechoso no fue localizado en el domicilio.

Posteriormente se estableció que el presunto autor se encontraría oculto en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Blas Parera y Palavecino. Hasta allí se dirigió la Policía y logró detener a un joven de 23 años, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

Además, se secuestraron municiones calibre .22 que fueron entregadas por la propietaria de la vivienda. Según informó la fuerza, la mujer manifestó que pertenecían al aprehendido, quien era amigo de su hijo.

El arma utilizada todavía no fue localizada

Uno de los elementos que todavía resta encontrar es el arma utilizada para cometer el homicidio. Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada oficialmente, no había sido localizada.

Asler había indicado a Elonce que también debían analizarse los registros de cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el crimen. No obstante, sostuvo que “con todo lo que hemos recolectado, hemos llegado al esclarecimiento del hecho”. Asimismo, destacó el aporte de vecinos para determinar dónde se encontraba el sospechoso.

La investigación fue coordinada por la Fiscalía interviniente, a cargo de Martina Cedrés, y contó con la participación de diferentes dependencias de la Policía de Entre Ríos.