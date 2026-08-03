Femicidio de Daiana Mendieta: prorrogaron la prisión preventiva del acusado y sigue la investigación

REDACCIÓN ELONCE
El femicidio de Daiana Mendieta tuvo una nueva resolución judicial: Norberto Brondino seguirá detenido durante otros 60 días. La Justicia también extendió la investigación penal preparatoria hasta el 2 de octubre.
El femicidio de Daiana Mendieta registró este lunes una nueva resolución judicial, luego de que la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, dispusiera prorrogar por 60 días la prisión preventiva de Norberto Gustavo Brondino, único imputado por el crimen de la joven de 22 años.
Brondino, de 55 años, continuará alojado en la Unidad Penal Nº 7 Casiano Calderón, de Gualeguay. La medida fue adoptada durante una audiencia desarrollada en el marco del legajo “C/Brondino, Norberto Gustavo S/Homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas”.
Además, la magistrada resolvió extender por otros 60 días la investigación penal preparatoria, cuyo nuevo vencimiento quedó establecido para el 2 de octubre. Todas las partes manifestaron su acuerdo con la continuidad de esta etapa de la pesquisa.
El acusado continuará detenido
La prórroga de la prisión preventiva fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Emilce Reynoso. El pedido contó con la adhesión del querellante particular Pablo Di Lollo, mientras que el abogado Augusto Lafferriere, defensor de Brondino, se opuso a la continuidad de la medida cautelar.
El hombre permanece imputado por el femicidio de Mendieta y continuará privado de su libertad mientras avanzan las diligencias pendientes dentro de la investigación. La extensión de los plazos permitirá a las partes continuar incorporando y analizando elementos vinculados con el crimen.
La causa se inició tras la desaparición de Daiana Mendieta, ocurrida el 3 de octubre de 2025. La joven había salido de su vivienda en Gobernador Mansilla y se había retirado en un automóvil que posteriormente fue encontrado abandonado, situación que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda.
El hallazgo y el resultado de la autopsia
Cuatro días después de su desaparición, el 7 de octubre, el cuerpo de la joven fue encontrado en el fondo de un aljibe ubicado dentro de una propiedad abandonada, en una zona rural situada a unos seis kilómetros de Gobernador Mansilla, departamento Tala.
En las primeras horas posteriores al hallazgo, una de las hipótesis investigativas apuntó a que Mendieta podría haber recibido un disparo de arma de fuego, debido a una lesión observada en el cuerpo.
Sin embargo, la autopsia descartó posteriormente esa posibilidad. El examen forense determinó que Daiana murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave, provocado mediante un elemento contundente y punzante. Con Brondino detenido, la investigación continuará ahora durante los próximos dos meses para avanzar en el esclarecimiento del femicidio.