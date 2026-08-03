Le ofrecieron ampliar el límite de la tarjeta, pero era una estafa y perdió $4,6 millones

La estafa para ampliar el límite de la tarjeta afectó a una mujer de 50 años. Un supuesto asesor bancario la convenció de realizar diez transferencias por más de $4,6 millones.
La estafa para ampliar el límite de la tarjeta dejó a una mujer de 50 años con una pérdida superior a los 4,6 millones de pesos en Quimilí, Santiago del Estero. La víctima recibió el llamado de un supuesto empleado bancario que aseguró que podía resolver su solicitud.
El engaño comenzó después de que la mujer intentara comunicarse en reiteradas oportunidades con el servicio de atención al cliente de su entidad bancaria para solicitar un aumento del límite de compras de su tarjeta de crédito. Sin embargo, no consiguió hablar con un operador.
Poco después recibió una llamada. Del otro lado, un hombre se presentó como asesor de la entidad financiera y, utilizando terminología bancaria, le aseguró que podía realizar el trámite de manera inmediata.
Diez transferencias y más de $4,6 millones
Para concretar el supuesto aumento, el estafador indicó que era necesario realizar diferentes depósitos y transferencias como parte de un procedimiento de “validación”. Convencida de que estaba comunicándose con un representante legítimo del banco, la mujer siguió las instrucciones.
En total, realizó diez transferencias hacia distintas cuentas por una suma de $4.653.168. Una vez finalizadas las operaciones, comprobó que el límite disponible en su tarjeta de crédito permanecía sin modificaciones.
La víctima intentó volver a comunicarse con el supuesto asesor, pero ya no obtuvo respuestas. Fue entonces cuando advirtió que había sido engañada y realizó la correspondiente denuncia.
La investigación de la estafa
La Justicia inició una investigación para identificar al responsable de la maniobra y determinar hacia dónde fue transferido el dinero, publicó Uno. También se buscará establecer quiénes son los titulares de las cuentas receptoras.
Ante este tipo de delitos, se recomienda no proporcionar claves, códigos de seguridad ni información bancaria durante comunicaciones telefónicas inesperadas.
Además, cualquier gestión relacionada con tarjetas, transferencias o límites de compra debe realizarse exclusivamente mediante los canales oficiales de cada entidad financiera.