Investigan un crimen en Chaco: Un joven murió de una puñalada en el pecho y detuvieron a su novia

Un joven murió de una puñalada en el pecho y su novia de 25 años fue detenida como principal sospechosa del homicidio ocurrido este domingo por la mañana en Chaco. La víctima fue identificada como Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, quien alcanzó a ser trasladado con vida al hospital, pero falleció mientras era intervenido quirúrgicamente.

Según informaron fuentes vinculadas con la investigación, Álvarez Guardia ingresó al Hospital Julio C. Perrando con una grave herida de arma blanca en el tórax. Los profesionales intentaron salvarle la vida mediante una cirugía de urgencia.

Sin embargo, el joven murió como consecuencia de un shock hipovolémico que posteriormente derivó en un paro cardiorrespiratorio. A partir del fallecimiento, la Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la lesión mortal.

Detuvieron a la pareja de la víctima

La principal sospechosa fue identificada como Victoria Cantero, de 25 años y pareja del joven fallecido. La mujer fue detenida y quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzaban las primeras medidas investigativas.

Un hermano de la acusada fue quien trasladó a Álvarez Guardia hasta el hospital. Según declaró ante los investigadores, recibió un llamado del propio joven, quien le pidió ayuda luego de haber resultado herido.

Cuando llegó hasta la vivienda, encontró a Álvarez Guardia tendido sobre la vereda y con una herida en el pecho. Ante la gravedad de la situación, lo trasladó hasta el centro asistencial, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

Investigan qué ocurrió antes de la puñalada

De acuerdo con medios locales, los investigadores intentaban establecer cómo se desencadenó el episodio y qué ocurrió momentos antes de que el joven recibiera la puñalada mortal.

La pareja habría atravesado una relación conflictiva y se había separado anteriormente, aunque recientemente había retomado el vínculo. Personas cercanas a la víctima mencionaron presuntos antecedentes de episodios violentos durante discusiones entre ambos.

Según esos testimonios, que forman parte de los elementos que deberán ser corroborados por la investigación, se habrían registrado anteriormente daños en el automóvil del joven, golpes y otros incidentes frente a familiares y amigos.

La acusada quedó a disposición de la Justicia

Tras su detención, Cantero fue trasladada a la sede de la Fiscalía para comparecer ante la fiscal Ana González de Pacce. La joven será notificada formalmente de una imputación por homicidio agravado.

Mientras tanto, los investigadores continuaban recibiendo declaraciones de familiares, amigos y otras personas cercanas a la pareja. El objetivo era reconstruir las horas previas al crimen y determinar cómo se produjo la discusión que habría antecedido a la agresión.

También se buscaba reunir elementos que permitieran establecer con precisión dónde ocurrió la puñalada, qué arma fue utilizada y cuál fue la secuencia de acontecimientos hasta que la víctima pidió ayuda.

El pedido de justicia de la familia

Luego de conocerse la muerte de Álvarez Guardia, una hermana de la víctima publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor y reclamó justicia por el crimen.

En la publicación sostuvo que su hermano “no se pudo defender” y apuntó contra la joven detenida. Además, manifestó su deseo de que la acusada permanezca en prisión mientras avanza la causa.

La investigación continuaba bajo intervención de la Fiscalía, que buscaba reunir testimonios y pruebas para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la responsabilidad penal de la mujer detenida.