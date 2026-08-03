Suspendieron las clases en una escuela tras un acto de vandalismo que la dejó sin agua

Un acto de vandalismo en una escuela de Paraná provocó la suspensión de las clases este lunes, luego de que desconocidos dañaran las conexiones del tanque y dejaran al establecimiento sin agua potable. El hecho ocurrió durante el fin de semana en la Escuela Secundaria Nº18 “Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas” y obligó a las autoridades a iniciar gestiones para reparar las instalaciones.

El rector de la institución, Carlos Andrade, confirmó a Elonce que los daños fueron detectados durante el sábado y que, desde entonces, trabajaron para encontrar una solución que permita recuperar el suministro y reanudar la actividad educativa.

“Lamentamos que hemos sido víctimas del vandalismo. Cortaron todas las cañerías del agua potable, por lo tanto no hay agua potable en la institución”, explicó Andrade.

Suspendieron las clases por falta de agua

La imposibilidad de garantizar el acceso al agua obligó a suspender la actividad escolar hasta que puedan concretarse las reparaciones correspondientes.

“Esto sucedió el día sábado. Desde ese día estamos buscando soluciones”, señaló el rector. Además, indicó que representantes de organismos educativos tomaron intervención para evaluar los daños y gestionar los recursos necesarios.

“Se acercó personal del Consejo General de Educación, de Departamental de Escuelas, y estamos gestionando cómo cubrir los insumos que se requieren para arreglar este tanque”, detalló a Elonce.

Buscan reparar los daños y retomar la actividad

Según explicó Andrade, el objetivo será adquirir a la brevedad los materiales necesarios para realizar las reparaciones y normalizar el servicio de agua potable.

“En breve se van a hacer las compras de estos insumos y, una vez que estén, se va a hacer el arreglo del tanque para continuar normalmente con las actividades escolares”, adelantó.

Los daños fueron importantes debido a que los responsables del hecho afectaron distintas conexiones de la instalación. La reparación, por ese motivo, requerirá numerosos elementos.

Una extensa lista de materiales

El rector precisó que confeccionaron una lista de 21 insumos que deberán adquirir antes de comenzar los trabajos. “Lamentablemente hay una lista larga de insumos, ya que cortaron todos los caños que unen las cañerías con el tanque”, explicó.

Entre los elementos necesarios se encuentran caños de diferentes medidas y extensiones para reconstruir las conexiones dañadas. Una vez completados esos trabajos, la institución podrá volver a contar con agua potable y recuperar su funcionamiento habitual.

Por el momento, las clases permanecerán condicionadas a la reparación de las instalaciones, ya que las autoridades escolares remarcaron que el suministro de agua constituye un servicio indispensable para garantizar las condiciones necesarias dentro del establecimiento.